Running, torna la "Rampia Campel": vertical trail fra storia e natura a Campiglia Cervo.

Dopo il successo delle prime quattro edizioni, domenica 15 giugno 2025 torna l'atteso appuntamento con la Rampia Campel, vertical trail non competitivo organizzato dalla Pro Loco di Riabella, già promotrice del mini trail #distacalacrava RUN. L’evento si svolgerà a Campiglia Cervo, con partenza dalla località Naiasco, poco oltre il pittoresco ponte in pietra di frazione Bogna, lungo la Strada Provinciale 100.

Il tracciato, interamente in salita, si sviluppa per 3,5 km con 800 metri di dislivello positivo, snodandosi lungo la storica mulattiera del “Crest” (sentiero E12), attraversando il borgo di Riabella e proseguendo sul sentiero E10 fino all’Alpe Campello, non lontano dalla suggestiva Galleria Rosazza. Il percorso, contraddistinto da una segnaletica con il logo di una capretta nera, è tecnico e sterrato: è richiesto abbigliamento da montagna e scarpe da trail. Il tempo massimo previsto è di tre ore e sarà attivo un servizio “scopa” per garantire la sicurezza degli ultimi concorrenti.

La partenza è fissata per le ore 9.00, mentre le iscrizioni saranno possibili in loco a partire dalle 7.30, oppure in preiscrizione entro giovedì 12 giugno. Ai primi iscritti sarà riservato un pacco gara e all’arrivo è previsto un piccolo ristoro e la presenza di un medico con defibrillatore.

La Rampia Campel rientra nel circuito Trittico dla Bürsch, assieme al mini trail #distacalacrava RUN (svoltosi il 18 maggio) e alla Corsa in Montagna del Gruppo Alpini Valle del Cervo (in programma il 2 agosto). Il punteggio si accumula in base al piazzamento e dà diritto a premi finali solo per chi partecipa a tutte le tre gare. È previsto anche un riconoscimento di partecipazione per chi completerà l'intero trittico.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Campiglia Cervo, valorizza il territorio e promuove uno stile di vita attivo in un ambiente naturale straordinario..

Per ulteriori informazioni: Enrico 333.710.804.