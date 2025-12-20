Gli Alpini si ritrovano nella sede di Biella per gli auguri di Natale FOTO

Si è svolto ieri, 19 dicembre, presso la sede sezionale di Biella, l’incontro conviviale degli Alpini per lo scambio degli auguri in vista delle festività natalizie. Un’occasione sentita e partecipata, che ha visto la presenza numerosa dei soci e dei simpatizzanti della Sezione.

Il Presidente Marco Fulcheri ha espresso la sua soddisfazione per la buona riuscita dell’evento, sottolineando l’importanza di momenti come questo per rafforzare il legame tra i membri della comunità alpina: «È bello vedere così tanta partecipazione – ha dichiarato – e poter condividere insieme l’entusiasmo e lo spirito di fraternità che da sempre caratterizzano la nostra Sezione. Grazie a tutti i presenti per aver reso speciale questo scambio di auguri».

Durante la serata, l’editore di NewsBiella.it, Mauro Benedetti, ha consegnato a Fulcheri la “copertina del mese”, in cui il Presidente era protagonista sul quotidiano, un riconoscimento simbolico che ha aggiunto un ulteriore momento di entusiasmo alla serata.

Un incontro conviviale che ha unito allegria, amicizia e gratitudine, celebrando lo spirito di appartenenza e la dedizione degli Alpini biellesi.