Biella Corse: dopo i rally la "Trento-Bondone" FOTO

Trento-Bondone

Ci sarà anche un pilota Biella Corse fra i 310 iscritti all'edizione del centenario della Trento-Bondone, la più importante e conosciuta competizione automobilistica europea in salita. La gara è stata infatti corsa per la prima volta nel 1925 e quella organizzata per questo fine settimana dalla Scuderia Trentina è la 74ª edizione.

Il pilota Biella Corse sarà lo "specialista delle salite" della Scuderia, Giancarlo Graziosi, che gareggerà nella categoria Rally con una Skoda Fabia Evo preparata dal Ferrari Motorteam di Mori (TN).

La salita si correrà sui 17,300 chilometri della strada che collega Trento a Bondone. I concorrenti la percorreranno in tutto tre volte: due il sabato per le prove e una la domenica per la gara. "E" la "salita" più lunga d'Europa" ricorda Graziosi "e sul percorso ci sono 48 tornanti! Non potevo proprio mancare a questo appuntamento, la voglia di divertirsi è davvero tanta ..., anche se la mia Osella non è ancora pronta!".

Di seguito i risultati delle gare dell’ultimo fine settimana

Valsugana Historic Rally

Esordio soddisfacente nel CIRAS (Campionato Italiano Rally Auto Storiche) per l'equipaggio Biella Corse Luca Prina Mello e Simone Bottega, per la prima volta in gara con la loro nuovissima BMW M3 (raggruppamento 4, gruppo J2/A, classe 2500). Hanno infatti concluso la gara terzi di classe, quattordicesimi di gruppo e al 26° posto assoluto.

"La gara è andata bene" hanno commentato al termine; "va tenuto presente che non eravamo lì con finalità di classifica ma per provare la macchina, con cui avevamo fatto finora soltanto dei test... e in gara è tutta un'altra cosa! Abbiamo fatto chilometri e trovato le regolazioni che utilizzeremo a breve al Lana Storico, la nostra gara di casa. Fermo restando che questo sarà per noi un anno di "apprendistato", in vista dell'impegno del prossimo anno nel Campionato Italiano Rally Storici".

Tutto bene anche per il secondo equipaggio Biella Corse in gara, Ermanno Caporale e Hervé Navillod. Con la loro Lancia Fulvia Coupé Rally 1.6 (raggruppamento 2, gruppo GTS/4, classe 1600) hanno vinto la classe e chiuso decimi di gruppo e al 47° posto assoluto. "...e abbiamo anche vinto la classe M2 nel Trofeo Michelin" aggiunge il pilota "cosa che, in ottica campionato, ha per noi un bel valore!"

Rally 2 Valli

Bella gara anche per Fabrizio Lovati e Luca Pieri che quest'ultimo fine settimana al Rally 2 Valli, quarta prova del CIAR (Campionato Italiano Assoluto Rally), con la loro Renault Clio S1600 (gruppo Rc3N, classe Super 1600) hanno vinto la classe e concluso undicesimi di gruppo e al 56° posto assoluto. Hanno così conquistato altri punti per la classifica Super 1600, il loro obbiettivo di stagione.

In gara c'era anche il navigatore Biella Corse Harshana Ratnayake, a fianco del pilota Tommaso Henssler Paleari sulla Toyota Yaris GR (gruppo RC3N, classe R1TN4x4). Hanno chiuso terzi di classe, quarti di gruppo e al quindicesimo posto assoluto.

Rally Coppa Camuna

Nell'11ª edizione del Rally Coppa Camuna, che si è corsa in Val Camonica (provincia di Brescia), quest'ultimo fine settimana, erano in gara due equipaggi e due navigatori di Biella Corse.

Fra gli equipaggi il miglior risultato è stato ottenuto da Daniel Reghenzani e Francesca Belli, alla guida della loro Peugeot 106 (gruppo RC4N, classe A6). Hanno vinto la classe e chiuso dodicesimi di gruppo e al 30° posto assoluto.

Al traguardo è giunto anche papà Antonio Reghenzani, che ha gareggiato in coppia con Nadia Rastelli su di un'altra Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2). Hanno concluso sesti di classe, sedicesimi di gruppo e al 53° posto assoluto.

Per quanto riguarda i navigatori, Carlotta Romano, che ha corso a fianco del pilota Marco Moreschi sulla Renault Clio Super 1600 (gruppo RC3N, classe S1600), ha terminato la gara seconda di classe e di gruppo e al sedicesimo posto assoluto; Enrico Gatto, che gareggiava con il pilota Andrea Scolari su di una Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally4) ha invece chiuso undicesimo di classe, ventiduesimo di gruppo e al 56° posto assoluto;

Rally il Grappolo

A cavallo fra fine maggio e inizio giugno si è corso a San Damiano d'Asti (AT) il 9° Rally Il Grappolo, terzo appuntamento del Trofeo Rally di Zona 2.

In gara c'erano anche due equipaggi e tre navigatori Biella Corse.

Fra gli equipaggi soltanto quello composto da Andrea Bellon e Barbara Albertone, in gara con una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2) è giunto al traguardo. Hanno chiuso decimi di classe, ventunesimi di gruppo e al 72° posto assoluto.

Niente da fare invece per Cristian Tibarsi e Francesco Ghione, che erano al via con una Peugeot 106 XSI (gruppo RC5N, classe A5). Si sono infatti ritirati nel corso della quarta prova speciale.