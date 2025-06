Biellese in lutto, è mancato a 66 anni Paolo Broglia: è stato presidente di FotoArt Cossato

Lutto nel Biellese per la morte di Paolo Broglia. Aveva 66 anni. Stimato e apprezzato per le sue qualità umane, è stato valente presidente di FotoArt Cossato, associazione che si occupa della divulgazione e promozione dell'arte della fotografia, a livello amatoriale.

A ricordarlo, in queste ore, la Provincia di Biella, per bocca del suo presidente Emanuele Ramella Pralungo: “Vogliamo ricordarti così, caro Paolo. Con l'emozione che traspare dai tuoi occhi, con l'entusiasmo contagioso che, in breve tempo, sei riuscito a trasmetterci, per la sincera amicizia e il prezioso sostegno che tu e gli amici di Fotoart Cossato ci avete riservato. In tuo onore, porteremo avanti con orgoglio la collaborazione con il meraviglioso gruppo di cui sei stato, con grande impegno, Presidente. Ciao Paolo”.