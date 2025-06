IronBiella, weekend di sport e amicizia FOTO

Il 2 giugno il Lago di Bilancino ha fatto da scenario a un’autentica celebrazione dello sport italiano: il Campionato Italiano di Triathlon Medio, organizzato sotto l’egida della Federazione Italiana Triathlon (FITRI), ha segnato un momento memorabile per gli appassionati di endurance, regalando uno spettacolo adrenalinico e coinvolgente.

Oltre 500 atleti in gara, tre discipline da affrontare, un tracciato impegnativo e suggestivo immerso nel cuore del Mugello: gli ingredienti perfetti per un evento che ha unito competizione e bellezza paesaggistica in un’unica esperienza. A portare i colori sociali ai Campionati Italini di Triathlon Medio, da menzionare Jennifer Paglia 13° assoluta e terza nella categoria M1, Angela Fogarolli 23° assoluta e terza di categoria M2 e Laura Ravera che conclude con con ottima prestazione.

A Milano, invece, passione per lo sport, aggregazione, ritmo, energia. E tanto triathlon. Il mare dei milanesi torna a ospitare il Deejay Tri, atteso evento che lancia l'estate del triathlon alle porte del capoluogo milanese. Dopo l'invasione pacifica dei triatleti e runner di inizio maggio, l'Idroscalo diventa nuovamente la location perfetta per nuotare, pedalare e correre. Da sottolineare la bellisima prestazione dei giovanissimi di IronBiella Dario Brondani e Vittorio Dall'Occo.