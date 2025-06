Motori, weekend positivo per Equipe Vitesse

Weekend positivo per Equipe Vitesse, impegnata al Rally 2 Valli e al Grappolo per quanto riguarda il moderno e al Valsugana nello storico.

Ennesima conferma per il cossatese Nicolò Bottega a fianco del trentino Lorenzo Varesco al Rally 2 Valli, quarto round del CIAR, che con una prestazione maiuscola portano a tre i successi di classe nel Trofeo Suzuki con la Swift Hibrid e, complice anche il ritiro del loro più diretto avversario, li vede tornare in testa al campionato, seppur con un vantaggio risicato. Buona prestazione al Rally Historic Valsugana anche per il navigatore di Valdilana Simone Bottega all'esordio stagionale negli storici con l'amico Luca Prina sulla impegnativa BMW M3.

Sulle difficili strade trentine che hanno tradito molti equipaggi hanno condotto una gara attenta e senza rischi, con l'obiettivo di conoscere la vettura e prepararsi al meglio per la gara di casa, il Lana Storico di fine mese. Ottengono comunque il terzo posto di classe e il 26esimo assoluto.

Alla 9^ edizione del Rally del Grappolo corso sulle colline attorno a San Damiano d'Asti era presente anche Aldo Gentile a leggere le note a Diego Monticone su una Citroen Saxo di classe N2. In una gara contraddistinta dal gran caldo, chiudono le loro fatiche in nona posizione di classe e la 70^ assoluta.