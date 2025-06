Buone prove per Pietro Micca, ecco i risultati delle ginnaste

A Saluzzo sabato 31 maggio la ginnastica ritmica di APD Pietro Micca ha esordito con le allieve nel Campionato d’insieme Gold presentando l’esercizio alle 5 palle, progetto completamente nuovo per loro. La squadra, composta da Elisabetta Micheletti, Noemi Pasquadibisceglie, Ginevra Saviolo, Cecilia Tibi e Bianca Vezzoli, porta a casa un bel 11º posto e soprattutto un’esperienza positiva gareggiando contro le più forti squadre del Piemonte.

Lunedì 2 giugno, invece, a Biella è stato il momento delle piccole ginnaste Under 8 che hanno provato per la prima volta l’esperienza di un’esibizione davanti al pubblico. Nel primo incontro Supergym 2017, Melissa Zerbola e Viola Bertagnini hanno ben figurato nella loro valutazione, ottenendo il diploma più alto. Ora piccola pausa dalle gare per concentrarsi sul saggio di fine anno!

Il 4 giugno alle 21 al Pala Pajetta tutte le ginnaste della ritmica e dell’estetica di Pietro Micca vi aspettano per presentarvi il loro spettacolo a tema “una notte al museo”: un momento di festeggiamenti e divertimento per chiudere insieme quest’anno sportivo.