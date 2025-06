Biella Jazz Club, martedì ultimo concerto della stagione FOTO

Martedì 3 giugno alle ore 21,30, per l’ultimo concerto della stagione, sale sul palco del Biella Jazz Club la band Astral Quintet. Musicisti giovanissimi che già si sono distinti in vari festival e per aver vinto le borse di studio della prestigiosa scuola Berklee College of Music di Boston.

Il quintetto formato da Michel Dellio al Sax Alto e Soprano, Gianluca Palazzo alla Chitarra, Alessio Pagliero al Pianoforte, Alessandro Rosin al Contrabbasso e Samuele Cavallone alla Batteria

nasce nel 2024 dall’incontro tra i cinque giovani musicisti torinesi e valdostani, accomunati da una visione musicale unica e dalla stessa passione per il jazz contemporaneo.

Il quintetto si concentra sulla scrittura e l’arrangiamento di brani originali dal forte impatto tecnico, dove ogni nota è studiata con cura per creare strutture armoniche ricercate e affascinanti.

Il loro progetto coniuga jazz, elettronica e sperimentazione con un sound originale e ipnotico.

Alessio Pagliero, classe 2005, si diploma al Liceo Musicale Lagrangia di Vercelli e studia pianoforte jazz con Dado Moroni al Conservatorio di Alessandria ed è iscritto a pianoforte classico a Gallarate. Suona con diversi progetti originali ed è attualmente il pianista della TjC Big Band di Torino.

Gianluca Palazzo Chitarrista e compositore italiano, nato in Puglia nel 1996.

Ha iniziato a suonare la chitarra classica a 11 presso la scuola media “G.Grassi” di Martina Franca

Sia nel 2018 che nel 2019 vince rispettivamente la borsa di studio come miglior studente di chitarra e quella per il gruppo dei migliori allievi, presso “Nuoro Jazz”. Dal 2017 inizia anche l’attività di concertista suonando in festival importanti come “Borghi Swing” (Fara jazz), Torino Jazz Festival, Jonio Jazz Festival, Nuoro Jazz Festival. Nel 2021 si laurea in “Composizione e Arrangiamento Jazz” presso il conservatorio “G. Verdi” di Torino sotto la guida del M. Furio di Castri, ottenendo la lode e la menzione d’onore.

Michel Dellio, classe 2004, valdostano d’origine, talentuoso saxofonista ha suonato in diversi festival jazz e ha studiato al Liceo Musicale di Aosta.

Cavallone e Rosin, batterista e Contrabbassista, anche loro giovanissimi hanno studiato al Liceo Musicale Lagrangia di Vercelli e si sono distinti ai vari concorsi e anche loro hanno vinto una borsa di studio con la Berklee College of Music.

Per martedì 10 è prevista la festa di chiusura stagione con una jam session.