Muse alla lavagna e Muse a Olimpia: i risultati e i nuovi bandi

In occasione dell’imminente chiusura dell’anno scolastico si fa il punto sui progetti Muse alla Lavagna e Muse a Olimpia che accompagnano studenti e studentesse delle scuole biellesi alla scoperta di molteplici discipline attraverso lezioni, laboratori e attività sportive accomunate sempre dalla totale gratuità delle proposte.

“Si tratta di due progetti molto importanti e capillari capaci di coinvolgere i ragazzi e le ragazze biellesi intercettando trasversalmente anche situazioni di marginalità o difficoltà, permettendo a chi non ne avrebbe la possibilità di sperimentare discipline e far emergere talenti, insomma un progetto profondamente generativo e orientato a combattere la povertà educativa. – commenta il presidente Michele Colombo – Messo a punto dalla struttura della Fondazione che ogni anno ne cura l’aggiornamento e la gestione, negli anni si è evoluto e rafforzato fino a coinvolgere reti ampie di scuole, associazioni, operatori e partner”.

Ma vediamo i “numeri” di questa iniziativa che ogni anno nel mese di maggio vive un momento di grande lavoro per il lancio delle nuove edizioni che coincidono con l’avvio dell’anno scolastico e di sintesi dei risultati dell’anno appena trascorso. Il progetto, cofinanziato da Banca Simetica, offre gratuitamente laboratori, lezioni e attività in molteplici discipline, nell’anno scolastico 2024/2025 ha coinvolto 7.500 studenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, 35 enti e sono state assegnate 360 attività laboratoriali nelle seguenti aree: teatro, danza, musica e cinema; arte, cultura e storia; educazione civica e sociale; ambiente e salute. Per la candidatura alla nuova edizione gli enti dovranno compilare format su ROL entro le 16 del 27 giugno 2025, anche per il prossimo anno scolastico ci sarà il sostegno di Banca Simetica.

Ogni ente/associazione interessato a partecipare potrà presentare fino a un massimo di 2 linee laboratoriali. Nell’anno scolastico 2024/25 sono stati coinvolti 3.500 studenti della scuola primaria e dell’ultimo anno della scuola materna e 28 associazioni sportive per un totale di 2.073 ore di attività sportiva. Il progetto è co-finanziato da Fondazione Fila Museum. Per la candidatura alla nuova edizione gli enti dovranno compilare format su ROL entro le 16 del 27 giugno, anche per il prossimo anno scolastico ci sarà la partnership con Fondazione Fila Museum.