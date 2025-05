Biella, “ponte bypass d'emergenza” sull'Oremo: ecco le convenzioni. Ramella Pralungo: “Ogni promessa è debito”

“Ogni promessa è debito: oggi ho ufficialmente sottoscritto le convenzioni per l’installazione del ponte provvisorio sul torrente Oremo, tra Biella e Pollone, mentre sono già state realizzate le basi di appoggio e completati gli sbancamenti del versante, per poter realizzare la pista di accesso al ponte”. A scriverlo, poco fa, sui propri canali social, il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo.

E aggiunge: “Erano troppi i 6-8 mesi quantificati per il ripristino del ponte danneggiato e per la riapertura al traffico di quel tratto stradale: la viabilità non poteva essere sospesa per tutto quel tempo! In un momento in cui le promesse di intervento rapido e risolutivo sono spesso disattese, con l'installazione di questo 'ponte bypass d'emergenza', ho voluto trovare una soluzione d'urgenza al disagio causato ai cittadini biellesi e alle aziende situate in quell'area, garantendo così la ripresa della circolazione tra Biella e Pollone entro circa dieci, quindici giorni. Gli amministratori seri agiscono concretamente e parlano solo quando hanno già messo in campo le azioni necessarie”.