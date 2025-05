Ponte bypass d’emergenza sull'Oremo, la viabilità tra Biella e Pollone tornerà tra 15 giorni

Nella giornata di ieri, la Provincia di Biella ha formalizzato la firma delle convenzioni necessarie all'installazione di un ponte bypass provvisorio sul Torrente Oremo, tra Biella e Pollone, lungo la SP 502 “Sordevolo-Biella” (km 7+000).

Parallelamente, sono in corso le attività di allestimento: sono già state realizzate le basi di appoggio e completati gli sbancamenti sul versante stradale per creare la pista di accesso sul ponte temporaneo, in accostamento a quello danneggiato.

La prossima settimana, sarà installato il ponte bypass d’emergenza: dopo il varo, verrà posizionato per consentire il transito. Contestualmente, verranno terminati i lavori di sistemazione dell’area di accesso, con l’installazione di un semaforo per regolamentare il senso unico alternato. La ripresa della circolazione tra Biella e Pollone è prevista entro circa quindici giorni.

Il ponte bypass resterà in loco per circa 6-8 mesi, fino al ripristino completo del ponte danneggiato. Si tratta di un intervento di pronto intervento realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Genieri Specialisti Volontari, il Nucleo Ponti Bailey Lombardia e il Coordinamento Provinciale dei Volontari di Protezione Civile del V.C.O.

«Gli Uffici della Provincia di Biella hanno dimostrato efficacia ed efficienza nell’affrontare e risolvere tempestivamente la problematica. A poco più di un mese dall’evento atmosferico, abbiamo trovato una soluzione d'urgenza per sopperire al disagio causato ai cittadini biellesi e alle aziende situate in quell'area, garantendo la riapertura della viabilità tra circa quindici giorni», dichiara il presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo.