MMA, due cinture in un mese: l’impresa di Basilio Tazio

È un momento d’oro per Basilio Tazio, allenatore del settore MMA (Mixed Martial Arts) e cintura nera di Brazilian Jiu Jitsu della palestra Spazioforma Biella, con sede in Viale Macallè. Nel giro di poche settimane, ha conquistato due titoli di altissimo livello internazionale, confermandosi tra i protagonisti della scena italiana e europea degli sport da combattimento.

Il primo grande risultato è arrivato lo scorso 19 aprile, a Bruxelles, nella tappa europea della prestigiosa NAGA (North American Grappling Association), il circuito di Grappling più importante al mondo. Nella categoria fino a 79 kg – expert (cinture nere), Tazio ha affrontato il campione europeo di Brazilian Jiu Jitsu 2022, in una serie al meglio di tre incontri. Nel primo match, Tazio ha vinto con il punteggio di 7-2, per poi chiudere la sfida nel secondo incontro grazie a una leva al ginocchio che ha provocato la resa dell’avversario per infortunio.

Un risultato straordinario che gli è valso la prestigiosa cintura NAGA, nella massima categoria tecnica. A soli pochi giorni di distanza, il 24 maggio, è tornato in azione nella gabbia da MMA dell’evento professionistico “Milano in The Cage 14: Domitor Elite”, presentandosi come sfidante ufficiale del campione di categoria, Stefano Murmura. In un match regolamentare da 10 minuti, Tazio ha dominato l’avversario con lucidità e precisione tecnica, portando a casa la sua seconda cintura da campione in meno di un mese.

«Sono molto soddisfatto – commenta Tazio –. La cintura NAGA era un obiettivo da tempo: dopo un terzo e un secondo posto, finalmente sono riuscito a conquistarla. Ma al di là del risultato, gareggiare a questi livelli ti mantiene sempre "sul pezzo", ti obbliga a migliorarti continuamente, e questo si riflette direttamente anche sul lavoro che faccio ogni giorno con il mio team».