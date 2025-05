Giovani Imprenditori CNA Biella: si rinnova il Direttivo

Assemblea elettiva anche per i Giovani Imprenditori di CNA Biella. Venerdì scorso, 23 maggio, la sala conferenze di Palazzo Ferrero, al Piazzo, ha fatto da cornice al passaggio di consegne tra il Presidente uscente, Andrea Valentini, e il suo successore, eletto all'unanimità, Gianluca Bilato.

L'incontro era suddiviso in due momenti: il primo, interno, dedicato appunto all'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo, il secondo, aperto al pubblico, con la presentazione del nuovo Direttivo e una tavola rotonda tra due giovani imprenditori e altrettanti senior.

A fare gli onori di casa, come da tradizione, la Direttrice di CNA Biella Valentina Gusella, che oltre a presentare la scaletta, ha salutato e ringraziato per la loro presenza in sala Marco Vicentini, Vicepresidente CNA, ed Enrico Vaccarino, neoeletto Presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Torino.

La Direttrice ha quindi espresso un ringraziamento e rivolto un pensiero al Gruppo Giovani Imprenditori, rivolgendosi sia al direttivo uscente che a quello appena costituito: «Sono ormai quasi tre anni che ho l'onore di coordinare le attività di questo Gruppo, e devo riconoscere che lavorare con voi è stata un'esperienza stimolante: l'energia che siete in grado di esprimere non è definibile. Con tutti voi siamo riusciti a dare vita a una serie di progetti unici per il nostro territorio. La cosa più bella è stata vedervi lavorare in squadra. Nonostante sia convinta del fatto che il capitano sia stato fondamentale, si vince tutti insieme, come una vera squadra, appunto. Oggi si chiude un ciclo importante e se ne apre uno nuovo, con nuove idee, nove prospettive e obiettivi!»

Gianluca Bilato (Presidente), Alessandro Gamba (Vice Presidente), Erik Alessandro Martinez (Vice Presidente), Ted Martin Consoli, Anna Fedoseeva, Egidio Sisinni, Elisabetta Costenaro, Matteo Grandi, Roberto Vercellino e Valentina Verdoia compongono il nuovo Consiglio direttivo dei Giovani Imprenditori di CNA Biella.

Ha parlato di “rinnovata magia”, il Presidente di CNA Biella, Gionata Pirali, nel corso del suo intervento. Quella stessa magia, ha ricordato, di quando anche lui, circa vent'anni fa e proprio tra le fila dei Giovani Imprenditori di CNA Biella, ha mosso i suoi primi passi da dirigente dell'Associazione.

Quindi, ha voluto sottolineare i meriti del Gruppo guidato da Andrea Valentini:

«Con lui e con la sua squadra abbiamo dato nuova vita ai Giovani Imprenditori di CNA Biella. Negli ultimi otto anni sono state messe in atto tante iniziative, tutte assolutamente innovative. Attività che hanno avvicinato molti giovani imprenditori del territorio alla nostra realtà associativa: molti di questi, oggi, fanno parte del nuovo Direttivo».

Il Vice Presidente di CNA Marco Vicentini ha espresso grande simpatia e vicinanza, ricordando anch'egli come il suo “cursus onorum” sia iniziato dal Gruppo Giovani Imprenditori di CNA Torino per arrivare, ancora under 40, alla vice presidenza nazionale.

In ragione di tutto questo, Vicentini ha assicurato al neo Presidente Bilato «tutto il sostegno e l'aiuto necessario per crescere all'interno di CNA, un sistema sano e pulito, che dà a chiunque lavori con passione e serietà la possibilità di fare strada all'interno della Confederazione. Senza dimenticare che siamo imprenditori, e di conseguenza ricordiamoci sempre che il nostro lavoro orienta la nostra vita, personale e professionale, ma ha anche un forte impatto sulle nostre comunità d'appartenenza».

Il turno di parola del Presidente uscente, Andrea Valentini, è stato accolto da un lungo applauso. «Con il nostro lavoro, abbiamo dimostrato che un territorio piccolo come il Biellese è in grado di fare la differenza anche a livello regionale e nazionale. Per questo fatevi e facciamoci un applauso!», ha esordito. Quindi, sulla scorta di un evento realizzato dal suo Gruppo nei mesi scorsi, ha posto l'accento sulla necessità del lavoro di squadra per raggiungere importanti traguardi.

Dopo aver chiamato intorno a sé i componenti del suo Direttivo, Valentini ha ceduto simbolicamente il testimone al suo successore, augurandogli di fare ancora di più e meglio, sia per il bene dell'Associazione che per il territorio.

Gianluca Bilato ha raccolto l'assist, dichiarando di aver accettato di buon grado: «un'enorme sfida e responsabilità, ma anche una grande opportunità. Questo gruppo di lavoro è il primo passo concreto verso tutto ciò che possiamo realizzare insieme. Il nostro tessuto produttivo rischia di assottigliarsi. Ma non è tardi. Non se abbiamo il coraggio di agire adesso. E allora partiamo da qui, non con vaghe promesse ma con azioni concrete.

Costruiremo un gruppo giovane, che non sia solo rappresentanza, ma cantiere vivo di idee. Saremo un ponte tra generazioni, ma anche tra mondi diversi: artigianato e tecnologia, impresa e cultura, manualità e creatività. Costruiremo ponti, non muri. Con le istituzioni, con le scuole, con le altre associazioni, con gli altri Gruppi e Raggruppamenti di CNA. Con chiunque sia convinto che l'impresa non è solo un fatto economico, ma un gesto sociale, culturale e, a volte, perfino poetico».

Al termine del suo intervento, il Presidente Bilato ha presentato gli imprenditori che hanno animato la tavola rotonda, della quale lui stesso è stato moderatore. Due giovani (Anna Fedoseeva e Matteo Grandi) si sono confrontati con due senior (Davide Marcello e Marina Francese) su temi legati a lavoro, formazione, sfide future, desiderio, eventualmente, di riuscire anche cambiare strada nel momento in cui la vita dovesse presentarci altre possibilità.

Un ricco aperitivo ha chiuso la serata.

Prossimo appuntamento in calendario, l'Assemblea elettiva generale di CNA Biella, sabato 14 giugno prossimo presso N.O.V.A. Civitas, a Biella.