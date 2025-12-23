Parrocchia Santo Stefano, Cattedrale di Biella il calendario delle Celebrazioni Natalizie

Le celebrazioni hanno inizio mercoledì 24 dicembre, con la Vigilia del Santo Natale. Alle ore 18 è prevista l’Eucarestia nella Vigilia; alle ore 23.15 si terrà la Veglia di preghiera; a mezzanotte, alle ore 24, la Solenne Pontificale.

Giovedì 25 dicembre, Natale del Signore, la Solenne Pontificale sarà celebrata alle ore 10.15, mentre alle ore 16 si svolgeranno i Vespri solenni.

Venerdì 26 dicembre, festa di Santo Stefano, patrono della parrocchia, della città e della diocesi, e chiusura dell’Anno Giubilare, sono previste le seguenti celebrazioni: alle ore 10 la Solenne Pontificale, alle ore 16 i Vespri Pontificali e alle ore 18 l’Eucarestia. È specificato che non ci sono altre celebrazioni.

Mercoledì 31 dicembre, alle ore 18, sarà celebrata l’Eucarestia del Te Deum.

Giovedì 1 gennaio, solennità di Maria SS. Madre di Dio, la Solenne Pontificale è prevista alle ore 18.

Le celebrazioni si concludono martedì 6 gennaio, con l’Epifania del Signore: alle ore 10.15 la Solenne Pontificale e alle ore 16 i Vespri Pontificali.