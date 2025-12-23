Babbo Natale Paracadutista torna a Biella!

Oggi, martedì 23 dicembre 2025, la magia del Natale a Biella scenderà dal cielo! La Sezione Provinciale di Biella dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia organizza la sesta edizione dell’evento “Babbo Natale Paracadutista”, che si terrà presso lo Stadio La Marmora alle ore 15.

Babbo Natale e i suoi aiutanti si lanceranno con il paracadute per portare gioia e dolci regali a tutti i bambini presenti. Un’occasione unica per vivere l’emozione di vedere Babbo Natale arrivare in modo spettacolare e ricevere un piccolo dono, direttamente dalle mani dei paracadutisti!

L’evento è a ingresso libero e, in caso di maltempo, i dolci regali saranno comunque distribuiti ai bambini presenti.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di Banca del Giocattolo e con il patrocinio della Provincia di Biella e della Città di Biella.