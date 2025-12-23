Biella, presepe meccanico di Fratel Amilcare: oltre 1.400 visitatori

Sono state oltre 1.400 le persone che, dall’8 dicembre a domenica 21 dicembre, hanno visitato il Presepe meccanico di Fratel Amilcare presso l’Istituto Belletti Bona.

Nel corso delle settimane hanno fatto visita al Presepe scuole dell’infanzia, gruppi organizzati e numerosi visitatori individuali. Accanto a una significativa presenza locale, si segnalano arrivi da Borgo d’Ale, Milano, Grosseto e dalla Valle d’Aosta, oltre a presenze internazionali provenienti dal Colorado e dall’Irlanda, nonché dal Brasile.

La visita al Presepe si rivela, per alcuni, un’esperienza nuova, non limitata ai più piccoli; per altri rappresenta invece un ritorno legato alla tradizione, un’occasione che richiama ricordi personali e momenti dell’infanzia, consolidando un appuntamento ricorrente nel tempo.

Durante le festività, il Presepe sarà visitabile con i seguenti orari: Natale e Santo Stefano dalle 16.00 alle 19.00; sabato 27 dicembre dalle 16.00 alle 19.00; domenica 28 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00; Capodanno (1 gennaio) dalle 16.00 alle 19.00; venerdì 2 gennaio dalle 16.00 alle 18.00; sabato 3 gennaio dalle 16.00 alle 19.00; domenica 4 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00; Epifania dalle 16.00 alle 19.00.