Dolore a Mongrando, è mancato lo storico farmacista Renato Gallina

Comunità di Mongrando in lutto per l'improvvisa scomparsa di Renato Gallina, stimato farmacista, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 74 anni.

A ricordarlo, in queste ore, il Comune sui propri canali social: “Il sindaco Michele Teagno e l'amministrazione comunale esprimono profondo dispiacere per la scomparsa del dottor Renato Gallina, punto di riferimento prezioso per la nostra comunità. La sua competenza, la dedizione al lavoro e la disponibilità verso il prossimo lo hanno reso una figura amata e rispettata da tutti. La sua presenza discreta ma costante ha rappresentato, per tanti cittadini, una sicurezza e un sostegno nei momenti di bisogno. Alla famiglia e ai suoi cari vanno le nostre più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità in questo momento di dolore”.

Parole di cordoglio anche dalla minoranza di Mongrando in Comune, rappresentata dall'ex primo cittadino Antonio Filoni: “Abbiamo appreso la triste notizia. Ci lascia il dottor Renato Gallina, abbracciamo forte i suoi familiari. Buon viaggio Renato e grazie per tutto ciò che hai fatto per tutte e tutti noi”.

Il Santo Rosario sar à recitato stasera, alle 19, nella chiesa parrocchiale di Mongrando Curanuova. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Oropa, alle 15 di domani, 26 maggio.