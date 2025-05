Golf Club Cavaglià, spazio alla solidarietà nei tornei: ecco i risultati finali

Sabato scorso al GC Cavaglià spazio alla solidarietà con il ritorno del Torneo Inner Wheel Santhià e Crescentino (Louisiana a coppie, 18 buche Stableford), evento benefico giunto alla sedicesima edizione. La gara ha avuto come ospite d’onore Benedetta Franco attaccante del Bellinzago (Serie C femminile) ed il ricavato verrà devoluto all’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma Infantile. Gli oltre settanta partecipanti sono stati gratificati da un pacco gara e una degustazione gratuita alla sosta buvette. Nel lordo si sono imposti Daniele Tonso/Mauro Ariel Blanc con 42. Nel netto dominio di Diego Platini/Pietro De Rigo Piter con 48 seguiti da Roberto Caroli/Mario Protto con 43 e Alessandro Mutazzi/Sandro Moro con 43.

Domenica al GC Cavaglià si è giocata la gara GLP Solution (18 buche Stableford, 3 categorie), che ha visto al via 92 giocatori provenienti da Piemonte e Lombardia. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Filippo Peretti Cucchi Cavaglià 35, 1° Netto Francisco De Sousa Cavaglià 40, 2° Netto Yuji Takahashi Cavaglià 38. 2a categoria: 1° Netto Raffaele Ciavanni Laghi 44, 2° Netto Matteo Roberto Crespi Robinie 43. 3a categoria: 1° Netto Roberto Marcianesi Cavaglià 47, 2° Netto Vittorio Eulogio Cavaglià 45. 1° Ladies Elena Rossi Cavaglià 40. 1° Seniores Ettore Francinetti San Vito 40. Nearest femminile buca 9 Paola Mosca m. 4,11. Nearest maschile buca 9 Giuseppe Gaeta m. 1,83.

Doppio appuntamento questo weekend al Golf Club Cavaglià. Sabato ritorna il Memorial Mario Marcianesi by M&A (18 buche Stableford 3 categorie), una delle gare più apprezzate del nostro calendario, che come sempre premierà i migliori con bottiglie pregiate. Dopo la premiazione sarà offerto a tutti i partecipanti un rinfresco con pasta. La gara fa parte di un circuito di 3 prove by M&A che si svolgeranno nel corso della stagione a Cavaglià con in palio il Challenge finale al/alla 1° netto della graduatoria maschile e femminile (somma dei 3 score).

Domenica si giocherà la seconda edizione del Trofeo F.I.S.A.R. Biella (Louisiana a coppie 18 buche Stableford), evento sponsorizzato dalla Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori Biella che per l’occasione presenterà i corsi dedicati agli aspiranti assaggiatori di vini. Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Info: 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.