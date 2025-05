Camminata Partigiana da Azoglio: un percorso nella storia della Resistenza

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, proseguono le Camminate Partigiane organizzate dalla sezione ANPI Varallo Alta Valsesia, in collaborazione con l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, Vercellese e Valsesia, e con il supporto delle sezioni ANPI locali. L’iniziativa mira a valorizzare i luoghi della Resistenza attraverso una serie di escursioni fra aprile e novembre 2025.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 24 maggio, con ritrovo alle ore 8:45 ad Azoglio (BI), in Valsessera.

Il percorso attraversa le zone in cui, a partire dalla primavera del 1944, le frazioni di Curino offrirono rifugio e supporto ai partigiani della brigata “Pisacane”, della 12ª Divisione “Nedo” e, verso la fine del conflitto, anche ai garibaldini della “Strisciante Musati”.

Il pranzo sarà al sacco, non dimenticate di portare una tazza, l'ANPI porterà toma e vino da condividere con tutti.

Il percorso è di tipo E (escursionistico) su sentiero di montagna, il dislivello positivo sarà di circa +500m per una lunghezza di 15km circa A/R.

Si raccomanda un abbigliamento adeguato: scarponi da trekking, abiti comodi e una giacca per eventuali cambiamenti meteo improvvisi.

Di seguito il calendario degli appuntamenti: