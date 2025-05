Basket femminile, nuovo appuntamento in vista con l'allenamento in rosa

Torna sabato 24 maggio l'ultimo appuntamento dedicato a tutte le ragazze biellesi che amano il basket, iniziativa patrocinata dal Comune di Biella e dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

La terza data dedicata alla pallacanestro "rosa" vedrà le giocatrici della Serie B del Basket Femminile Biellese, i coach e le atlete delle giovanili Bfb ritrovarsi sul parquet dei Salesiani di Biella per un'ultima giornata di sport, divertimento e amicizia.

Le due precedenti giornate sono state un successo con numerose ragazze provenienti dalle diverse società biellesi che hanno condiviso momenti di festa e di allegria, salutate anche dal presidente della Federazione piemontese Giampaolo Mastromarco. È anche l'occasione riservata alle giovani che vogliono avvicinarsi al mondo del basket di provare a cimentarsi con la palla a spicchi.

Appuntamento quindi sabato mattina, alla palestra di Via Galileo Galilei di Biella. Le attività del Basket Femminile Biellese non si esauriranno con questa iniziativa. Per tutto il mese di giugno e luglio, come ogni anno, la società porterà avanti allenamenti gratuiti destinati a tutte quelle ragazze biellesi che vogliono continuare a divertirsi. Per info: 3470837381 o 3402916806.