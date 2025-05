"Il Trofeo Spazioforma " infiamma il palazzetto di Verrone FOTO

Quello a Verrone il 17 Maggio 2025 è stato un vero e proprio trionfo per le arti marziali miste e gli sport da combattimento: Mix Fighting Fever 8 – Trofeo Spazioforma ha conquistato il pubblico biellese e non solo, trasformando il palazzetto di Verrone in un'arena carica di adrenalina ed entusiasmo.

Fin dal mattino, l’energia è salita alle stelle con la seconda tappa del Trofeo Nazionale MMA ITALY, che ha visto oltre 150 atleti provenienti da tutta Italia sfidarsi con grinta e determinazione nelle discipline di MMA dilettantistiche e lotta grappling. Da segnalare le Vittorie Di Domenico Varese e Mattia Landi tra i numerosi atleti Biellesi a podio. Una maratona di combattimenti spettacolari, a conferma di quanto stia crescendo la scena nazionale degli sport da combattimento.

Ma è stato con il galà serale, vero cuore pulsante dell’evento, che si è raggiunto l’apice: nella gabbia si sono affrontati atleti di livello internazionale, provenienti da ogni parte del mondo, in match combattutissimi che hanno tenuto il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. La maggior parte degli incontri si è conclusa ai punti, nonostante prevedessero il KO, segno di un altissimo livello tecnico e di accoppiamenti equilibrati, che hanno regalato spettacolo puro.

Il palazzetto gremito, è esploso più volte in applausi ed esultanze, non solo per i colpi spettacolari, ma anche per il grande rispetto sportivo mostrato da tutti gli atleti nella gabbia e fuori.

Alcuni Tra gli atleti Biellesi che hanno Brillato nella serata:

Gaossou Konare, del team Fabio Lavecchia Muay Thai vince ai punti dopo 3 round di fuoco nella Kickboxing.

Di seguito diversi atleti del team Spazioforma Biella guidati da Basilio Tazio, Cristian Magro e Morris Florian:

Lemuel Chiarini domina il suo avversario nelle MMA senza lasciare spazio a repliche.

Najib Rmouz porta a casa una solida vittoria ai punti con una prestazione impeccabile.

I fratelli Tropeano, titolari del celebre pub “Galileo” di Biella, trionfano entrambi nella Kickboxing, accendendo l’entusiasmo dei tifosi locali.

Cristian Magro, Con all'angolo Fabio Ranaboldo, Fabio Lavecchia e Andrea Poli, dà vita a una vera e propria guerra tecnica nello striking (pugilato con guanti da MMA), vincendo ai punti dopo 5 round da cardiopalma. Lo stesso atleta a fine match ringrazia anche Campanella Fabio che è stato fondamentale per il recupero fisico che gli ha consentito di fare una tale prestazione.

Sfortunata invece la prova del beniamino di casa Nicolò Solinas, che dopo un primo round esplosivo nelle MMA professionistiche, cade per KO nel secondo round.

Morris Florian pareggia nel Brazilian Jiu Jitsu dopo un match intenso nella categoria Openweight.

Non mancano le delusioni, con le sconfitte di Melany Ruiz, Luca Orizand e Ahmed Mounir, ma il livello dei loro avversari e la qualità delle prestazioni rendono onore anche a loro.

L’organizzazione, a cura della Palestra Spazioforma di Biella, è stata impeccabile: l’evento ha mantenuto ritmi fluidi, coinvolgendo anche chi si avvicinava per la prima volta a queste discipline, grazie a un mix perfetto di spettacolo, fair play e passione.

Mix Fighting Fever 8 si conferma così uno degli appuntamenti più attesi del panorama nazionale delle arti marziali miste e altri sport da combattimento. E ora... non resta che attendere la prossima edizione!