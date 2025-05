Le corse della settimana di newsbiella.it dal 14 al 18 maggio

L’Associazione Amici dell’ospedale di Biella, guidata dal suo instancabile presidente Dott. Leo Galligani , dopo la campagna de “la staffetta della generosità “ , che nel 2024 ha raccolto fondi per l’ALTA TECNOLOGIA: mantenimento robot chirurgico e acquisizione strumentazione per la sala ibrida (pronta a breve) , apre formalmente la campagna 2025 con l’iniziativa solidale “ CORRI, CAMMINA, PER CHI NON PU0’-Un gesto d’amore. Vieni con noi! Per il 2025 l’Associazione Amici dell’ospedale intende migliorare la strumentazione all’interno di vari reparti dell’ospedale a partire dalla Traumatologia e anche sul territorio, sempre in stretta correlazione con l’ASL. Ci sarà entro l’estate una conferenza stampa per illustrare tutta l’attività benefica del 2025. E intanto parte la prima iniziativa della raccolta fondi per la traumatologia, grazie alla camminata/corsa non competitive di Domenica 18 maggio. E’ la prima volta che l’ospedale, come punto di partenza ed arrivo, è al centro di un evento di tal genere. Tanti i patrocini e le associazioni che hanno collaborato: ASL, Provincia di biella e comuni di Biella, Ponderano , Gaglianico, CONI e FIDAL; con la collaborazione di Pietro Micca, Nursind, CRal, proloco di Ponderano, Atletica Candelo e Tapa Run Biella.

Si tratta di una iniziativa che coinvolgerà grandi e piccini. Ritrovo per le iscrizioni dalle 9.00 in poi nelll’area dell’ospedale nei pressi del Cral (a sinistra dell’ospedale, se ci si pone di fronte) . Possono partecipare anche genitori coi loro piccoli e persone accompagnate dai loro amici cani al guinzaglio. Il percorso, per lo più in strada sterrata, è lungo 7 km circa per gli adulti e di pochi km per I piccoli. Pacco gara fino ad esaurimento scorte, rinfresco finale e premi.

Protagonisti tutti noi che vogliamo bene al nostro ospedale, perché importante punto di riferimento per la collettività intera.

Leo Galligani, presidente dell’associazione Amici dell’ ospedale di Biella- aggiunge “la raccolta fondi 2025 ha lo scopo di realizzare tanti progetti a favore di tutti, ma anche coinvolgere i cittadini nella conoscenza-partecipazione-collaborazione di una vera trasformazione del nostro ospedale, che diventerà piu’ attrattivo per nuovi medici e con grandi benefici per i pazienti : si potranno ricevere a casa nostra, con medici esperti, cure che oggi si possono ottenere solo nei grandi centri nazionali. La parola chiave e’ “INSIEME“, tutti insieme per un alto fine e un obiettivo che riguarda tutti noi: il nostro Ospedale.

Sempre domenica in Valle Cervo c'è Distacalacrava Run 8, MINITRAIL di 12 km aperto a tutti (allenati e non!) lungo strade e mulattiere di Campiglia Cervo (BI) con partenza e arrivo a RIABELLA (560 m D+) Gara valevole per il TRITTICO DLA BÜRSCH insieme a:

- Rampia Campel 5^ ed. - 15 giugno 2025

- Corsa in Montagna del Gruppo Alpini Valle del Cervo - 2 agosto 2025

Questo è il PROGRAMMA:

- a partire dalle 8.00: iscrizioni presso la sede della Pro Loco di Riabella (vicino alla chiesa); 10.00: partenza; 10.15: partenza DISTACHINA (percorso di circa 1 km rivolto ai più piccoli alla scoperta di Riabella - bambini accompagnati da un adulto). La corsa è NON COMPETITIVA e ciascun atleta è responsabile di se stesso; il percorso, di 12 km circa, è tecnico, con fondo sterrato e sconnesso che richiede confidenza con l’ambiente di montagna e particolare attenzione ai tratti in discesa su mulattiera; il percorso è contrassegnato dalla "capretta arancione" (segnaletica permanente); si consiglia un abbigliamento adeguato alle caratteristiche della gara e l’utilizzo di scarpe da trail; tempo massimo della gara 3 ore; salvo diversa comunicazione la corsa si svolgerà anche in caso di maltempo.

PREISCRIZIONI € 10,00 (entro giovedì 15 maggio) tramite bonifico su C/C della Pro Loco Riabella (Banca Sella, Andorno Micca):

IBAN: IT 13 Q 03268 44250 001896128000 - causale DISTACALACRAVA + COGNOME/NOME

ISCRIZIONI € 15,00; INFO: prolocoriabella@libero.it; Enrico: 333 7108041