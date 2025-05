TeamVolley, primo KO per Botalla: "Gara 2 sarà decisiva!"

Settimane calde per le squadre del Settore Giovanile del TeamVolley. La prima sconfitta stagionale del Botalla arriva in Gara-1 di semifinale, nel tabellone di Prima Divisione. Le giovani Igorine si sono rivelate insuperabili sul campo di casa, ma martedì 20 maggio a Lessona le biancoblù avranno l’opportunità per rifarsi.

PRIMA DIVISIONE

PRIMA DIVISIONE TST – Semifinale [Gara-1]

PalaAgil di Trecate (NO)

Igor Volley Trecate – BOTALLA TEAMVOLLEY 3-1

(25-14/25-21/17-25/25-17)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano 1, Boggiani 1, Cavaliere 8, Sola 10, Cena 2, Gariazzo, Damo 3, Floris, Gasparini 8, Paniccia, Piletta 3, Barengo 2, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «È arrivata la nostra prima sconfitta stagionale, ed è assolutamente meritata. Igor ha giocato una partita di altissimo livello, se non perfetta, al netto della giovanissima età. Un enorme complimento a loro bisogna farlo: senza dubbio, ci hanno messo in difficoltà dall’inizio alla fine, non siamo mai riuscite a contenerle ed è un peccato. Di certo il campo di Trecate non è tra quelli facili. Abbiamo una settimana intera per lavorare, per arrivare “a fuoco” a martedì prossimo e portarle a Gara-3. Le cause della sconfitta? Non siamo state in grado di mantenere il focus per tutta la partita, in maniera onesta dico che è stata la nostra peggior prestazione stagionale, proprio nel momento meno indicato. Prendiamo questo bello schiaffo in faccia, così da svegliarci e non dormire più sugli allori del singolo set perso in 35 partite. Parole d’ordine: lavorare, lavorare e ancora lavorare. Poi, vincerà il migliore».

IL PROGRAMMA DEL SETTORE GIOVANILE

Prima Divisione TST – Semifinale [Gara-2]

Martedì 20/5, ore 20. Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Igor Volley Trecate

[Eventuale Gara-3]

Giovedì 22/5, ore 20. Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Igor Volley Trecate

Under17 | Trofeo “D. Ziccio”

Mercoledì 14/5, ore 18.30. Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Virtus Biella Fucsia

Sabato 17/5, ore 16. Palestra S.M. “B. Lanino” di Vercelli

Multimed Volley Vercelli – GENERALI TEAMVOLLEY

Under15 | Coppa Primavera

Domenica 18/5, ore 10.30. Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Valsesia Team Volley 15