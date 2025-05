Motori |

Rally & Co in gara al Sardegna Raid

Secondo appuntamento nel campionato italiano cross country per gli equipaggi della Rally & Co, che saranno impegnati nel weekend in arrivo nella 1° edizione del Sardegna Rally Raid, gara innovativa ideata con la consulenza di Tiziano Siviero indimenticato navigatore di Miki Biasion. Al via Alberto Gazzetta ed Andrea Pizzato sulla piccola Suzuki Jimny di classe Th mentre sulla più performante Suzuki Vitara di classe T2 difenderanno i colori biellesi Gianluca Morra e Stefano Tironi Partenza e fulcro nevralgico sarà Alghero e il raid combinerà sia auto fuoristrada che moto ricordando in questo la famosa Parigi Dakar aumentando le difficoltà con il percorso segreto fino alla consegna del road book alla partenza.

c. s. Rally e Co g. c.