Torna in Valle Cervo la #distacalacrava RUN

Dopo il grande successo delle prime sette edizioni domenica 18 maggio p.v. si terrà a Campiglia Cervo l’ottava edizione della #distacalacrava RUN, minitrail non competitivo di circa 12 km organizzato dalla Pro Loco di Riabella con il patrocinio del Comune di Campiglia Cervo con partenza e arrivo a Riabella. Il titolo dell'iniziativa riprende il motto adottato dallo staff della Pro Loco ed è accompagnato da una capretta arancione, che compare in tutta la segnaletica del percorso.

Il percorso inizia con l'attraversamento della borgata di Riabella arrivando fino al Parco degli Arbo, l'area dei castagni centenari curata dalla Pro Loco, per poi continuare verso il Belvedere del Mazzaro in un lungo anello che tocca molte delle altre frazioni del Comune di Campiglia Cervo. Giunti a Driagno i partecipanti arriveranno a Magnani e saliranno attraverso la Trüna, la galleria pedonale che il grande impresario Giovanni Pietro Magnani (1812-1893) fece realizzare a sue spese sotto al parco della sua villa, area in origine attraversata dall'antica mulattiera che collegava il cantone Magnani alla Balma, evitando così intrusioni da parte dei compaesani. Il minitrail raggiungerà poi l'ex municipio di San Paolo Cervo e la frazione Piana fino all'Asmara. Dopo il ponte, all'incrocio con la S.P. 100, si salirà lungo la mulattiera che porta a Quittengo. Attraversato l'abitato del paese, si salirà fino a Ballada e ad Albertazzi per scendere nuovamente fino a Roreto, dove i partecipanti saranno accolti dalla maestosa villa "castello" costruita verso la metà dell'Ottocento dall'impresario Pietro Antonio Piatti (1802-1864) e che ospitò tra gli altri anche Camillo Benso di Cavour ed Edmondo De Amicis. Si risalirà poi lungo la strada asfaltata fino all'imbocco con il sentiero (in piano) che conduce, attraverso le ex cave di sienite della Pila, fino a Tomati. Da qui si scenderà lungo la mulattiera fino alla Balma, per poi percorrere la strada carrozzabile fino a Riabella.

Un percorso vario e a tratti panoramico, con un dislivello di 560 m D+ (punto più basso: ponte della Balma, 700 m s.l.m. | punto più alto: Belvedere del Mazzaro/Albertazzi, 900 m s.l.m. circa) che riprende in buona parte l'itinerario "Banda Veja-Banda Soulìa: il sentiero che unisce", realizzato nel 2015 dagli ex Comuni di San Paolo Cervo, Quittengo e Campiglia Cervo e dalla Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo. Le parti del percorso meno battute sono state ripulite per l'occasione dai volontari della Pro Loco. Un grande supporto agli organizzatori sarà dato dai volontari della Squadra di Protezione Civile del Comune di Campiglia Cervo, che assicureranno la sicurezza dei partecipanti in corrispondenza dei due attraversamenti della S. P. 100 all'altezza del ponte dell'Asmara e della frazione Balma.

Le preiscrizioni (costo 10,00 €) si possono effettuare fino a giovedì 15 maggio :

- tramite bonifico sul C/C della Pro Loco Riabella (Banca Sella , Biella, piazza Martiri 3):

IBAN: IT13Q0326844250001896128000 - causale DISTACALACRAVA + COGNOME e NOME

Sarà comunque possibile anche iscriversi direttamente poco prima della corsa (costo 15,00 €) dalle 8.00 prima della partenza presso la sede della Pro Loco.

È previsto un pacco gara offerto da Conad - Andorno Micca per i primi iscritti. Un ringraziamento da parte degli organizzatori va anche a Mountain Store, che metterà a disposizione alcuni prodotti per i premi.

La partenza è prevista per le 10.00. L'iniziativa è aperta a tutti e sarà possibile partecipare anche camminando, praticando il nordic walking o accompagnati dal proprio cane (al guinzaglio). Il percorso è tecnico, con fondo sterrato e sconnesso che richiede confidenza con l’ambiente di montagna e particolare attenzione ai tratti in discesa su mulattiera; si consiglia pertanto un abbigliamento adeguato alle caratteristiche della gara e l’utilizzo di scarpe da trail.

Il tempo massimo di percorrenza sarà di 3 ore e sarà previsto un servizio di "scopa" in chiusura. Un'ambulanza della Croce Rossa Italiana con defibrillatore sarà sul posto per soccorsi tempestivi in caso di bisogno. Presso Roreto è previsto un angolo ristoro offerto gentilmente dagli abitanti della frazione. All'arrivo a Riabella i partecipanti saranno accolti da un ristoro e da un momento di festa a cura dalla Pro Loco.

Anche quest’anno alla corsa “per i grandi” si aggiunge la DISTACHINA, un percorso dedicato ai più piccoli che potranno scoprire così Riabella e dintorni (partenza alle 9.45).

Salvo diversa comunicazione la corsa si svolgerà anche in caso di maltempo.

La gara sarà valevole per il TRITTICO DLA BÜRSCH, che comprende anche il vertical trail Rampia Campel 5^ ed. (domenica 15 giugno) e la Corsa in Montagna del Gruppo Alpini Valle del Cervo (sabato 2 agosto). In base all'ordine di arrivo di ogni gara saranno assegnati i seguenti punteggi: punti 15 al 1°, punti 10 al 2°, punti 8 al 3°, punti 7 al 4°, punti 6 al 5°, punti 5 al 6°, punti 4 al 7°, punti 3 al 8°, punti 2 al 9°, punti 1 a tutti i classificati in tempo massimo; a parità di punti prevale l'ultimo miglior piazzamento. Possono partecipare ai premi del Trittico solo i concorrenti che abbiano presso parte a tutte e tre le gare. Sarà dato anche un premio partecipazione a chi completerà le tre gare.



Per informazioni:

prolocoriabella@libero.it | Enrico: 3337108041