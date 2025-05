Amron Team inarrestabile: grande prova alla "Antey-Chamois" FOTO

In uno splendido fine settimana di festeggiamenti alpini, Amron Team non ha comunque perso l’occasione per dedicarsi alla corsa. Sabato mattina, alla Antey-Chamois, gara individuale di 6 ore di salita, Diego Faedo conquista l’ottava posizione assoluta e il 5° posto di categoria. Per raggiungere questo risultato ha dovuto completare ben 7 giri del tracciato, correndo per 24,5 km e 5425 m di salita.

Buona prestazione per Luigi Nicoletto, che con 5 giri 17.5 km e 3875mt dsl+., arriva 74° assoluto e 44° di categoria.

Prossimo appuntamento a Riabella per domenica 18 maggio per “Distacalacrava”.