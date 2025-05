Play off, prova d'orgoglio per il Salussola Volley (foto di Ciro Simoni)

Sabato 3 maggio, a Novara, si è disputato il secondo match dei playoff tra Volley Novara e Salussola Volley.

Una sfida che ha regalato spettacolo ed emozioni, conclusasi 3 a 1 a favore della squadra di casa, ma che ha visto un Salussola protagonista assoluto di una delle sue migliori prestazioni stagionali. La partita è sembrata una vera finale di Serie A: ogni set combattuto fino all’ultimo pallone. Il primo è andato al Salussola, entrato in campo con determinazione, senza sbagliare nulla e sorprendendo con schemi sempre diversi.

Nel secondo e terzo set, Novara è riuscito a ribaltare l’inerzia, imponendosi di misura e dimostrando grande esperienza. Nel quarto set, Salussola ha nuovamente preso il comando del gioco, con grinta, volontà e qualità che hanno fatto sognare il colpo grosso. Ma negli ultimi decisivi punti, una serie di episodi favorevoli al Novara ha deciso il match, sancendo l’accesso dei padroni di casa alla fase successiva. Finisce qui la stagione 2024/25 per il Salussola Volley, con un meritato 6° posto in classifica e la consapevolezza di avere ancora grandi margini di crescita. Con un pizzico di fortuna in più, il finale sarebbe potuto essere ben diverso.

Il prossimo obiettivo? Puntare alla vetta del campionato e comandare ogni singolo set. E non finisce qui: la società sta lavorando per espandere il progetto e dare vita alla prima squadra femminile di Prima Divisione nella storia del paese.