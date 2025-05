Vini, grappe e liquori d'eccellenza, a due passi da Biella: Mariella Vaglio Giors ne ha per tutti i gusti FOTO

Entrando nel negozio Vaglio Giors di Zumaglia, si viene subito colpiti dalla varietà delle bottiglie esposte: dai grandi nomi delle migliori cantine italiane, fino a etichette meno conosciute, ma altrettanto pregiate e ricercate. Ogni bottiglia racconta una storia, un territorio, una tradizione.



Ma non è tutto: per rendere l’offerta ancora più completa, Mariella ha deciso di affiancare ai vini un’interessante selezione di liquori e grappe, alcune delle quali introvabili altrove, perfette per un regalo speciale o per concludere in bellezza una serata in compagnia.

Mariella vi aspetta a Zumaglia, in Via 1º Maggio n. 6, prima del bivio per Ronco Biellese, nel suo negozio Vaglio Giors Vini Biella, dove con passione e competenza saprà aiutarvi a scegliere la bottiglia più adatta alle vostre esigenze.