Prosegue la corsa alla promozione per Biella Rugby, ora c'è Paese

Prosegue la corsa alla promozione per Brc che, in seguito alla vittoria conseguita domenica a Padova contro Valsugana Rugby, ha ottenuto l’accesso alla semifinale che si disputerà su doppio turno, andata e ritorno, nel corso prossime due domeniche. Avversario diretto per Biella sarà Rugby Paese, già compagno di girone per tutta la stagione regolare.

Il turno di andata si giocherà domenica 11 maggio a Paese (Tv). Calcio d’inizio alle 15.30. A presentare il match Alberto Benettin, head coach Brc: “Per cominciare è giusto dire che siamo contentissimi di aver raggiuto questo primo obiettivo: arrivare alle semifinali. È la prima volta nella storia del club che Biella Rugby arriva tanto in alto, giusto essere super orgogliosi di quanto abbiamo fatto fin qui. Giusto anche rimanere con i piedi per terra e continuare ad avere fame. Affrontiamo queste semifinali con la massima voglia di fare del nostro meglio. Paese è un’ottima squadra, personalmente mi piace davvero tanto, dotata di un’ottima mischia che, nonostante il finale, al ritorno ci ha messi seriamente in difficoltà. Sono una squadra che ha fatto un grande campionato e che non molla mai. Lotta fino alla fine e la partita che hanno giocato domenica scorsa a Calvisano lo dimostra: tanta testa e tanto cuore. Ci sarà da imbastire una grande prestazione e prepararci a resistere fino all’ultimo secondo”.

Playoff Serie A – Semifinali andata – 11.05.25. Rugby Paese - Biella Rugby; Verona – Parabiago.