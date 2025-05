Noleggi a breve, medio e lungo termine: Muscato Noleggi sempre al tuo fianco

Dal 1983 noi di MUSCATO NOLEGGI operiamo nel noleggio a breve, medio e lungo termine di auto, furgoni, minibus e piattaforme aeree. Possiamo contare, ad oggi, di diverse agenzie e corner per la consegna dei ns mezzi. Abbiamo fondato il ns modello di business sulla qualità del servizio offerto e su tariffe con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

La mobilità del futuro è più libera con le formule di noleggio a lungo termine. Perché comperare un’auto quando puoi noleggiarla?

Muscato ha la soluzione su misura per ogni tua esigenza.

Il noleggio a lungo termine è una soluzione che ti permette di usare un'auto per un periodo di tempo prolungato, senza doverla acquistare. In pratica, paghi una rata mensile per un certo numero di mesi (minimo 24 mesi, massimo 60 mesi) e l'auto resta di proprietà della società di noleggio.

Nessuna grande spesa solo un canone mensile.

Durante questo periodo, dovrai solo guidare, il noleggiatore penserà alla gestione dell'auto:

- immatricolazione

- Assicurazione (RCA, assicurazione furto e incendio, PAI, kasko, cristalli, assistenza stradale, tutela legale)

- Manutenzione ordinaria (tagliandi) e straordinaria

- A tua scelta, anche il cambio gomme e veicolo sostitutivo.

Il VANTAGGIO principale del noleggio a lungo termine è che non devi preoccuparti delle spese impreviste legate alla gestione dell'auto, perché sono incluse nel contratto. Al termine del contratto, potrai anche decidere di acquistare il veicolo.

Possono farlo tutti?

Sì, il noleggio a lungo termine è una soluzione che può essere utilizzata da tutti, ma ci sono alcune condizioni da tenere a mente:

Requisiti anagrafici: età minima, ovviamente il compimento del 18esimo anno e patente di guida, età massima 80 anni (ad 81 anni compiuti non si può più guidare un’auto a noleggio). Requisiti finanziari: le aziende di noleggio a lungo termine verificano il tuo profilo creditizio. Entrate sufficienti: Devi avere una fonte di reddito per poter coprire la rata mensile, che varia in base al tipo di auto e ai servizi inclusi nel contratto. Documenti necessari: Oltre alla patente di guida, ti verrà chiesto di fornire altri documenti, come un documento d'identità, la prova di residenza, una busta paga/CUD o una dichiarazione dei redditi o un bilancio depositato nel caso di partite IVA e società.

Se soddisfi questi requisiti, puoi fare un contratto di noleggio a lungo termine, sia come privato, professionista o azienda.

Come funziona?

Fare un noleggio a lungo termine è piuttosto semplice:

1. Scelta dell'auto

Tipo di auto : Decidi quale tipo di auto desideri noleggiare (ad esempio, una berlina, un SUV, una city car, un veicolo commerciale...).

: Decidi quale tipo di auto desideri noleggiare (ad esempio, una berlina, un SUV, una city car, un veicolo commerciale...). Personalizzazione: decidi per quanto la vorrai guidare e i km che percorrerai

2. Simulazione preventivo

Sul nostro sito https://www.muscato.it/noleggio-lungo-termine troverai delle ipotesi completamente modificabili per configurare il tuo noleggio in base alle tue esigenze.

Il tuo veicolo non è tra quelle? Contattaci al nostro numero verde: 800 034441 e configureremo quello che preferisci

3. Verifica dei requisiti

Controllo del credito : verificheremo il tuo profilo creditizio per assicurarsi che tu sia in grado di sostenere il pagamento delle rate.

: verificheremo il tuo profilo creditizio per assicurarsi che tu sia in grado di sostenere il pagamento delle rate. Documentazione: Dovrai fornire vari documenti: patente di guida, un documento d’identità, la prova di residenza, busta paga, CUD o un documento che certifichi il tuo reddito.

4. Firma del contratto

Una volta che hai scelto l'auto e definito i dettagli del contratto, procederemo con la firma del contratto di noleggio.

5. Anticipo

Sarà possibile, a tua scelta, versare un anticipo in base al tipo di auto ed ai servizi che avrai incluso. Questo anticipo è un Tantum che riduce l’importo mensile delle rate.

6. Ritiro dell'auto

Dopo aver firmato il contratto e completato il pagamento dell'anticipo (se previsto), potrai ritirare l'auto, in base alle tempistiche della disponibilità del veicolo, presso la nostra sede oppure nei centri di consegna convenzionati sul territorio.

7. Pagamento rate mensili

I pagamenti delle rate verranno effettuati tramite addebito diretto sul conto corrente.

8. Restituzione dell'auto

Alla scadenza del tuo contratto, puoi scegliere se sottoscrivere un nuovo contratto di noleggio su un veicolo nuovo, prorogare il tuo contratto attuale, acquistare l’auto che stai guidando al valore di mercato o restituirla.

NOLEGGIO A MEDIO TERMINE (NMT)

Il noleggio a medio termine va dai 1 mese fino ai 2 anni (24 mesi) ed è il giusto compromesso tra noleggio a breve e lungo termine o acquisto di un veicolo.

Il NMT è la soluzione perfetta per le esigenze lavorative o professionali contingenti:

· Noleggio di auto per venditori o rappresentanti commerciali

Un'azienda che ha una rete di venditori o rappresentanti commerciali sparsi su un territorio ampio può noleggiare auto a medio termine per il team di vendita. Le auto possono essere utilizzate per spostamenti durante le visite ai clienti o durante fiere ed eventi stagionali.

· Noleggio di veicoli commerciali per trasporto merci o consegne aziendali in periodi limitati dell’anno senza dover investire nell’acquisto di nuovi mezzi.

· Noleggio di furgoni per traslochi o lavori edili: Un’impresa di traslochi o una ditta edile che ha bisogno di un veicolo per spostare materiali, attrezzature o per il trasporto di persone può noleggiare furgoni a medio termine. Questo è utile quando il volume di lavoro giustifica l'uso di un furgone per diversi mesi, ma l’acquisto del veicolo non è conveniente.

· Noleggio di furgoni per lavori di ristrutturazione o manutenzione: se una ditta di ristrutturazioni o di manutenzione ha bisogno di un furgone per un periodo prolungato, ad esempio per il trasporto di attrezzature e materiali per un progetto che dura alcuni mesi, il noleggio di furgoni a medio termine è una soluzione conveniente. Questo evita il bisogno di acquistare veicoli che potrebbero non essere necessari una volta completato il lavoro.

NOLEGGIO A BREVE TERMINE (NBT)

Il noleggio a breve termine è la soluzione per ogni tua necessità.

Dalle poche ore fino a 1 mese, il noleggio a breve termine è una scelta pratica per chi ha bisogno di un veicolo temporaneo per motivi personali o professionali, senza dover affrontare costi e responsabilità legati a un acquisto a lungo termine:

· Viaggio di lavoro: un professionista che deve partecipare a una conferenza, un incontro o una riunione in una città diversa dalla propria, può noleggiare un'auto per spostarsi facilmente durante il soggiorno, senza doversi preoccupare dei trasporti pubblici o di un taxi.

· Trasferimenti per vacanze o brevi soggiorni: chi viaggia per piacere e vuole esplorare una città o una regione in modo indipendente potrebbe noleggiare un'auto più grande rispetto la propria per esigenze di pura comodità per il tempo del soggiorno

· Auto sostitutiva durante la riparazione di un veicolo: se la propria auto è in riparazione per un guasto o per manutenzione, si può noleggiare un'auto a breve termine per continuare a svolgere le proprie attività quotidiane senza interruzioni

· Visita a fiere o eventi aziendali: per chi partecipa a fiere, eventi o esposizioni, noleggiare un'auto può rendere gli spostamenti più facili, soprattutto se il luogo dell'evento non è ben collegato dai mezzi pubblici

· Trasloco: chi non ha avuto la necessità di trasferirsi o cambiare casa? Noleggiare un furgone, per una giornata o qualche ora, è di certo l’esigenza primaria per il trasporto del proprio mobilio e /o effetti personali.