La viabilità in vista delle festività natalizie, i consigli della Polizia di Stato

In vista delle festività di giovedì 25 dicembre e venerdì 26 dicembre 2025 si prevede un incremento dei volumi di traffico veicolare sull’intera rete stradale e autostradale nazionale durante il fine settimana precedente, con un'intensificazione dei movimenti già a partire dalle ore pomeridiane del 19 dicembre 2025. Lo rende noto la Polizia di Stato sul proprio sito web. Anche per il fine settimana successivo ci si attendono maggiori flussi di traffico lungo l’intera rete stradale e autostradale nazionale (e, in particolare, domenica 28 dicembre 2025) in occasione delle festività di fine anno 2025 e dell’avvio del nuovo anno 2026, con una nuova progressiva intensificazione nel pomeriggio di giovedì 1° gennaio 2026.

Si ricorda che il divieto di circolazione fuori dai centri urbani per i mezzi con massa superiore alle 7,5 t è previsto nelle sole giornate festive (25, 26 e 28 dicembre), dalle 9 alle 22 e che in molte autostrade e strade extraurbane vige l’obbligo di circolare con pneumatici invernali montati ovvero di avere a bordo idonei strumenti antisdrucciolevoli prontamente utilizzabili.

Si richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale, raccomandando di controllare, prima di partire, lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici, la regolarità dei documenti obbligatori da portare al seguito, nonché ad informarsi preventivamente sugli scenari meteo attesi.

In particolare, durante il viaggio si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida, soprattutto quella che deriva dall’utilizzo del cellulare; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità rispettando i limiti previsti; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori; non assumere alcool e droghe. Si consiglia di pianificare il viaggio in modo da effettuare delle soste frequenti, almeno di 10-15 minuti ogni due ore ininterrotte di guida.

Prestare particolare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.14