Canile consortile, a Cossato si parla del progetto da 175mila euro: in autunno lavori verso il via (foto di repertorio)

Passi in avanti nel progetto di ristrutturazione del canile consortile di Cossato. Gli ultimi aggiornamenti sono arrivati nella prima serata di martedì 29 aprile, nel corso del consiglio comunale, per bocca dell'assessore all'Ambiente Carlo Furno Marchese, che ha fatto il punto della situazione durante l'approvazione dello schema appendice della convenzione per la gestione in forma associata dell'area.

“C'è stato un sopralluogo e, insieme con il comune di Biella e l'ASL, avrà luogo un intervento di manutenzione straordinaria stimato in circa 175mila euro - sottolinea -Di questi, 21mila sono fondi che arrivano dalla Regione Piemonte. Questa è una buona opportunità per sistemare la struttura e i suoi locali. L'inizio dei lavori è previsto per l'autunno. In questo caso, il Comune stanzierà in prima battuta tutti i fondi necessari e, nei prossimi 10 anni, gli saranno scalati dalla quota annuale come associato del consorzio”.

Nel corso dell'assemblea, è stato dato il via libera all'istituzione del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, promosso dagli assessorati di Cultura, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili. “La finalità è duplice: educativa e civica -sottolinea l'assessore Barbara Imperadori – La politica deve saper interpretare la volontà dei giovani e tramutarla in realtà. Quest'organo affronterà diverse tematiche come l'ambiente, lo sport e la cultura. Ogni classe di prima e seconda media indicherà i suoi rappresentanti”.

Infine, sono state confermate, senza aumenti, le tariffe vigenti corrispettive Tarip per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2025.