Fiamme sulla finestra di casa, scatta l'allarme a Cossato

Attimi di preoccupazione a Cossato dove un passante ha lanciato l'allarme dopo aver notato – a suo dire - la presenza di fiamme nella finestra di un'abitazione. Il fatto è avvenuto poco dopo le 12 di oggi, 9 dicembre, a Cossato.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. In seguito, le squadre di Biella e Cossato si sono occupate della bonifica della porzione di casa colpita dall'incendio. Inoltre, sembra che alcune persiane siano state danneggiate dal rogo, sulle cui cause sono in corso alcuni accertamenti.