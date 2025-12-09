 / CRONACA

CRONACA | 09 dicembre 2025, 16:20

Fiamme sulla finestra di casa, scatta l'allarme a Cossato

In azione tre mezzi dei Vigili del Fuoco.

fiamme cossato

Fiamme sulla finestra di casa, scatta l'allarme a Cossato (foto di repertorio)

Attimi di preoccupazione a Cossato dove un passante ha lanciato l'allarme dopo aver notato – a suo dire - la presenza di fiamme nella finestra di un'abitazione. Il fatto è avvenuto poco dopo le 12 di oggi, 9 dicembre, a Cossato.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. In seguito, le squadre di Biella e Cossato si sono occupate della bonifica della porzione di casa colpita dall'incendio. Inoltre, sembra che alcune persiane siano state danneggiate dal rogo, sulle cui cause sono in corso alcuni accertamenti.

g. c.

