Lessona, proseguono i preparativi del presepio vivente di Crosa: ecco chi interpreterà la sacra famiglia

Continuano i preparativi per l’edizione quarantotto del presepio vivente di Crosa. Un tassello importante è la famiglia che dovrà ricoprire il ruolo sacro nella notte di Natale e dell’Epifania. Quest’anno sarà rappresentata da Andrea Zanaica nel ruolo di Giuseppe e dalla moglie Elisa Bodoni che, con il loro bambino primogenito Lorenzo di pochi mesi, prenderanno posto sulla capanna alle spalle dell’altare nella chiesa parrocchiale di Crosa. Con entusiasmo hanno accettato di essere presenti a questa edizione. Elisa, che interpreta Maria, ha già partecipato al presepio vivente in tenera età. Ora sarà con i propri familiari nel ruolo più importante.

Nel frattempo gli organizzatori verificano le condizioni dei costumi da utilizzare e da consegnare ai partecipanti al corteo del 24 dicembre. La manifestazione è aperta a tutti, sia a quanti desiderano trascorrere il Natale in allegria a Crosa seguendo il corteo a piedi nelle varie tappe, sia per quelli che desiderano essere parte attiva vestendosi da pastori per accompagnare Maria e Giuseppe nel loro peregrinare. Pertanto i desiderosi di optare per questa seconda opzione possono contattare Paolo Giacon al numero 0157427373 per organizzare il ritiro dei costumi. La bellezza di questa manifestazione sarà tutta da scoprire nel coinvolgimento che il paese sa donare a tutti i partecipanti. La rappresentazione si conclude a mezzanotte in chiesa con la celebrazione della Santa Messa di Natale.