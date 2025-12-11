 / CRONACA

Biella, auto finisce contro il palo della luce

Il sinistro è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri, 10 dicembre, in via Santuario d'Oropa.

Biella, auto finisce contro palo della luce (foto di repertorio)

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale, avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri, 10 dicembre, in via Santuario d'Oropa, a Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto avrebbe terminato la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto, oltre ai Carabinieri per la raccolta dei rilievi, sono giunti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e del lampione, ad ora pericolante e transennato. Non sono note, al momento, le condizioni di salute del conducente.

