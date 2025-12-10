Cossato, lampione urtato da un mezzo finisce su una vetrina

Non si sono registrati feriti nel sinistro stradale, avvenuto intorno alle 18.30 di ieri,9 dicembre, in via Mazzini, a Cossato.

Stando alle prime ricostruzioni, affidate agli agenti della Polizia Locale, un'autocarro in manovra avrebbe urtato un palo dell'illuminazione pubblica che, nella caduta, avrebbe colpito la vetrina di un negozio.

L'area è stata transennata fino alla rimozione del lampione. Nella prima mattinata, a Castelletto Cervo, un'auto ha centrato in pieno un animale selvatico, spuntato all'improvviso in mezzo alla strada.

Dopo l'urto, è fuggito via nella boscaglia circostante ma ha causato vistosi danni alla carrozzeria del mezzo. Indenne l'uomo alla guida, un biellese di 34 anni. Sul posto i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi.