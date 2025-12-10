 / CRONACA

Cossato, lampione urtato da un mezzo finisce su una vetrina

A Castelletto Cervo un'auto centra un animale selvatico, danni al mezzo ma nessun ferito.

Cossato, lampione urtato da un mezzo finisce su una vetrina (foto di repertorio)

Non si sono registrati feriti nel sinistro stradale, avvenuto intorno alle 18.30 di ieri,9 dicembre, in via Mazzini, a Cossato.

Stando alle prime ricostruzioni, affidate agli agenti della Polizia Locale, un'autocarro in manovra avrebbe urtato un palo dell'illuminazione pubblica che, nella caduta, avrebbe colpito la vetrina di un negozio.

L'area è stata transennata fino alla rimozione del lampione. Nella prima mattinata, a Castelletto Cervo, un'auto ha centrato in pieno un animale selvatico, spuntato all'improvviso in mezzo alla strada.

Dopo l'urto, è fuggito via nella boscaglia circostante ma ha causato vistosi danni alla carrozzeria del mezzo. Indenne l'uomo alla guida, un biellese di 34 anni. Sul posto i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi.

