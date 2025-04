Le corse nel Biellese, questa settimana si corre a Pollone e a Salussola

Nel fine settimana nel Biellese si corre a Salussola e a Pollone.

La Proloco di Salussola con il supporto tecnico di ASD Atletica Santhia' vc001 organizzano la manifestazione non competitiva/ludico motoria 2a edizione della “Corsa dei priori” Salussola 3° memorial Mauro Falla Caravino venerdì 2 maggio.

Si tratta di una corsa non competitiva. Questo il programma: ritrovo: ore 18,30 presso piazza Alpini d'Italia (Salussola) partenza: ore 19,30 percorso: collinare lungo circa 6000 metri. L'iscrizione: 6 euro con pacco gara e buono sconto cena premio ai 3 gruppi piu' numerosi la manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Responsabile organizzativo: Alessandro Bigiordi, 351-7091861.

A Pollone domenica 4 maggio è invece in calendario la 8° Edizione del Trofeo P.G. Frassati Pollone-Cippo Frassati. La corsa è organizzata dal Gsa Valsesia. Si tratta di una CORSA COMPETITIVA E NON 8 km/1440 m+ 6 km/958 m+ APERTA ALLE CATEGORIE FIDAL DA JM-JF IN AVANTI. Questo il PROGRAMMA: RITROVO ore 7.30 presso CIMITERO POLLONE VIA P.G. FRASSATI, consegna pettorali e iscrizioni di giornata. PARTENZA ore 8.30 gara competitiva; ore 8.35 non competitiva. ISCRIZIONI: - Gara Competitiva 8KM PREISCRIZIONI VIA MAIL a enzomersi82@gmail.com entro il 01/05/2025 allegando copia del cartellino o la lista del tesseramento online comprovante la validità del tesseramento FIDAL, RUNCARD (allegare anche certificato medico),EPS (allegare anche certificato medico); ISCRIZIONI il giorno della gara dalle 7.30 Quota €. 15,00 con pagamento IN LOCO IL GIORNO DELLA GARA -NON COMPETITIVA 6 KM: €.10,00 iscrizioni il giorno della gara con PRESENTAZIONE DI CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO O AD ELEVATO IMPEGNO VASCOLARE PREMI COMPETITIVA: primi 10 assoluti maschili e femminili con prodotti alimentari prime tre societa’ a punteggio con prodotti alimentari. Premio speciale a chi abbasserà il record maschile (1h 07’ 20”) e femminile (1h 20’ 31”) ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: Francesco 3346382367; Marco 3355350339; Lorenzo 3756662444; Enzo 3392472377. Responsabile Organizzativo: Enzo Mersi 3392472377 enzomersi82@gmail.com