Pallavolo, TeamVolley, "Scala reale" per il settore giovanile nel fine settimana FOTO

Il Settore Giovanile del TeamVolley mette in bacheca un altro weekend perfetto. Poker di vittorie nei tornei federali primaverili, che diventa una “scala reale” grazie alla vittoria del Botalla nell’andata dei quarti di finale di Prima Divisione. Ad Alessandria le nostre ragazze hanno perso il primo set dell’intera stagione, ma la reazione è stata impressionante.

PRIMA DIVISIONE

PRIMA DIVISIONE TST – Quarti di finale [Andata]

PalaCima di Alessandria

Alessandria Volley – BOTALLA TEAMVOLLEY 1-3

(16-25/26-24/6-25/22-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano, Boggiani 10, Cavaliere 12, Sola 32, Cena 12, Gariazzo ne, Damo 6, Floris ne, Gasparini 1 Paniccia, Piletta 5, Barengo ne, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

La schiacciatrice Virginia SOLA (a referto con ben 32 punti): «Abbiamo conquistato una bella vittoria, in una partita importante e contro un avversario di valore, mostrando carattere e crescita nel corso del match. Non è stato facile ambientarci e trovare il ritmo nel primo set, pur vinto con un buon vantaggio. Il secondo purtroppo è stato segnato da troppi errori individuali e di squadra, che ci sono costati caro. Nel terzo invece siamo entrate in campo con determinazione e lucidità, dominando completamente e lasciando le avversarie a soli 6 punti. L’ultimo è stato una vera e propria battaglia, giocata su ogni scambio: abbiamo tenuto duro fino alla fine, portando a casa una grande vittoria. Con grinta e spirito di squadra».

UNDER17

UNDER17 Trofeo “Daniele Ziccio” - 3a giornata

Palestra S.M. “A. Trevigi” di Casale Monferrato (AL)

Junior Volley Casale Mvn – GENERALI TEAMVOLLEY 0-3

(14-25/10-25/19-25)

La centrale Giulia BARENGO: «La vittoria è stata piuttosto netta, anche in considerazione del fatto che le avversarie avevano una preparazione tecnica inferiore alla nostra. Abbiamo costruito bene il gioco nei primi due set, calando leggermente nell’ultimo ma riuscendo comunque a finalizzare una gara positiva. La prestazione generale è ancora da perfezionare: dobbiamo restare più concentrate per diminuire gli errori. Il risultato è comunque molto buono».

UNDER17 Trofeo “Daniele Ziccio” - 4a giornata

Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Occhieppese Pallavolo 3-0

(25-11/25-11/25-13)

Il libero Lucia PANICCIA: «Abbiamo affrontato un avversario sicuramente meno preparato di noi, a livello tecnico. La vittoria finale è arrivata in modo piuttosto semplice. Abbiamo giocato bene, ma non per questo dobbiamo calare l’attenzione: gli errori vanno assolutamente evitati. Il risultato è in generale positivo».

UNDER15

UNDER15 Coppa Primavera - 4a giornata

Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Poluzzi Track Volley Vercelli 3-0

(25-6/25-6/25-12)

Coach Marco ALLORTO: «Abbiamo ripreso il nostro percorso in Coppa in maniera molto positiva. Le avversarie di Vercelli erano davvero giovani, con pochi punti di forza per poterci mettere in difficoltà. Ne è venuto fuori un risultato che è eccellente per la nostra classifica. Il match di per sé non ha offerto particolari spunti tecnici su cui focalizzare la nostra attenzione, ma ha comunque dato modo alle nostre “seconde linee” di assaggiare il campo e di far vedere i rispettivi progressi personali».

UNDER13

UNDER13 Coppa Comitato - 3a giornata

Palestra S.M. “B. Lanino” di Vercelli

Multimed Volley Vercelli – ANGELICO TEAMVOLLEY 0-3

(8-25/12-25/9-25)

Coach Alessia DIEGO: «Una bella gara, finalmente siamo riuscite a riprendere il nostro ritmo e gli ottimi parziali lo dimostrano. Abbiamo cercato di mettere in campo un gioco ordinato e pulito, come è nelle nostre caratteristiche. Nelle gare precedenti non sempre ci eravamo riuscite. Il difficile arriva adesso: dobbiamo mantenere questa lucidità».