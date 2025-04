Occhieppo Inferiore, tetto di un'abitazione avvolto dalle fiamme, operazioni concluse a notte inoltrata FOTO e VIDEO

Tetto di una casa avvolto dalle fiamme, paura a Occhieppo Inferiore (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Aggiornamento delle 9,52 di martedì 22 aprile

Le operazione di spegnimento e messa in sicurezza di sono concluse questa notte intorno alle 3,30. Nella mattina di oggi sono previsti i sopralluoghi da parte del NIA per cercare di risalire alle cause dell'incendio.

Sul posto ieri i vigili del Fuoco sono intervenuti anche con l’autoscala e due autobotti provenienti dal Comando di Biella ed una proveniente dal distaccamento di Cossato e hanno salvato anche i due gatti che erano rimasti all’interno dell’abitazione interessata. Fortunatamente non vi sono persone coinvolte.

A interessarsi dell'accaduto è stata anche la sindaca Monica Mosca, fino a tarda notte, che ha aperto i cancelli della scuola per permettere ai VVFF di sfruttare lo spazio della scuola che si trova proprio di fronte all'abitazione dove si è sviluppato l'incendio. "Grazie ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale con il cantoniere arrivato in serata e anche i cittadini che hanno prestato in qualche modo la loro “mano”, anche i miei vicini !", queste le parole della sindaca.

Sul posto sono anche intervenuti i Carabinieri della stazione di Candelo e Occhieppo.

I fatti

Attimi di preoccupazione a Occhieppo Inferiore, dove un incendio ha colpito in pieno il tetto di un'abitazione, interamente avvolto dalle fiamme. L'allarme è scattato poco prima delle 18.30 di oggi, 21 aprile, in via Aporti, nel centro del paese.

L'alta colonna di fumo nero si è intravista da più parti, specialmente a Biella. In campo almeno 5 mezzi dei Vigili del Fuoco, con tanto di autoscala, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Molti cittadini stanno seguendo con apprensione la situazione in tempo reale.

Presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale. Ignote al momento le cause del rogo. I danni sembrano molto ingenti.