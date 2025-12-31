Capodanno fuori dal Comune, al Piazzo di Biella è partito il countdown: in corso i lavori di allestimento VIDEO

C'è grande attesa, in tutta Biella, per l'evento “Un Capodanno fuori dal Comune”, di scena dalle 22 di stasera, 31 dicembre, nella suggestiva cornice di piazza Cisterna al Piazzo. Un’iniziativa di grande rilievo pensata per offrire alla città un appuntamento di qualità per celebrare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno. L'appuntamento rappresenta un’importante occasione di aggregazione e convivialità da vivere in uno dei luoghi più affascinanti della città. Da questa mattina sono iniziati i lavori di allestimento del palco sotto lo sguardo attento e curioso dei residenti.

Inoltre, come riportato dall'assessore agli Eventi e Manifestazioni Edoardo Maiolatesi, dalle 20 ci sarà il divieto di transito nelle zone adiacenti la piazza, con la presenza del servizio d'ordine che garantirà la sicurezza. Saranno inoltre previste 2mila presenze in piazza: in tale occasione, sarà garantito l'ingresso prioritario a famiglie, anziani e persone con disabilità. Il programma prevede cinque ore di DJ set, stand di somministrazione per il pubblico, gadget ma anche un’organizzazione attenta anche agli aspetti logistici e di trasporto: sarà garantito un servizio di bus-navetta continuativo con una corsa ogni 20 minuti in entrambe le direzioni, attivo per tutta la durata dell’evento, che collegherà Biella Piano (piazza DeAgostini lato EX Funicolare) con Biella Piazzo (parcheggio del Bellone) facilitando l’accesso e il rientro in sicurezza.