Visite guidate al Santuario di Oropa: numerosi gli appuntamenti a gennaio

Prosegue anche nel nuovo anno il programma di visite guidate al Santuario di Oropa, con una serie di appuntamenti in calendario a partire dal 2 gennaio, pensati per accompagnare i visitatori alla scoperta del complesso religioso, storico e artistico.

Nei giorni 2, 4, 6, 11, 18 e 25 gennaio, sempre alle ore 11, è prevista la visita guidata tradizionale al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia.

Accanto agli appuntamenti ordinari, sono in programma anche alcune visite tematiche. Sabato 3 gennaio si terrà “Quando arrivava il trenino: Oropa nella Belle Époque”, un percorso dedicato alla storia del Santuario tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Lunedì 5 gennaio, invece, è prevista la visita “Storie di gratitudine: un viaggio tra gli Ex Voto e la devozione popolare”, che include l’accesso alla Sala Torrione e alle gallerie degli ex voto.

Tutte le visite partono dallo chalet delle informazioni turistiche, davanti ai cancelli principali del Santuario, alle ore 11.