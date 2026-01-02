“Natale nel cuore di Biella”: tutti gli appuntamenti di gennaio

Prosegue la rassegna “Natale nel cuore di Biella”, promossa dal Comune di Biella, con numerosi appuntamenti ancora in calendario.

Tra gli eventi in programma, domenica 4 gennaio alle ore 16.30, il Chiostro dei Santi Trinità ospiterà il Concerto degli Auguri Harmonie biellesi, a cura della Chromatic Chamber Orchestra.

Martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 14.30 in Piazza San Giovanni Bosco, appuntamento con Ar…Riva la Befana: un pomeriggio dedicato ai bambini con merenda, giochi, animazioni, espositori e la tradizionale discesa della Befana dal campanile di San Cassiano. L’iniziativa è a cura dell’Ente Manifestazione Biella Riva e della Pro Loco Biella e Valle Oropa.

Proseguono inoltre le attività continuative della rassegna: l’Igloo di Natale, attivo fino al 6 gennaio con laboratori e attività per bambini; i Mercatini nel Cuore di Biella, aperti fino al 14 febbraio; la pista di pattinaggio, che chiuderà 25 gennaio.

Restano visitabili anche i presepi meccanici di Fratel Amilcare, fino al 6 gennaio, e il presepe allestito presso la Chiesa di San Cassiano, visitabile fino all’11 gennaio.