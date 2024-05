Biella: 2000 ragazzi al Palaforum, tanto divertimento per il ballo di fine anno - Foto di Mattia Baù per newsbiella.it

Il grande ballo di fine anno delle superiori della provincia di Biella era atteso con trepidazione dagli studenti che in 2000 hanno affollato il Palaforum di Biella ieri sera, 24 maggio.

Il ballo di fine anno è un evento storico, un importante ricordo per tantissimi studenti che, al riparo dalla pioggia e in uno spazio con delle grosse potenzialità, anche quest'anno si sono divertiti dimostrando di essere responsabili, educati e rispettosi del luogo.

Un grande show con tanta musica, ragazzi e ragazze in abiti eleganti e via vai di genitori hanno animato un luogo che potrebbe essere sfruttato a tempo pieno peer questi eventi.

Entusiasti gli organizzatori, la pro loco Biella Valle Oropa e Giacomo Moscarola, che hanno supportato l'evento in cui ha vinto l'entusiasmo, l'energia e la voglia di divertirsi dei giovani.

Le dichiarazioni di Roberto Vercellino, organizzatore dell’evento:

“Un evento è fatto dalle persone, per questo voglio utilizzare questo spazio solamente per ringraziare tutte quelle persone senza le quali questa serata non sarebbe mai stata possibile:

● In primis Giacomo Moscarola e Christian Clarizio, che hanno creduto in me fin dal

primo giorno, supportandomi nei lavori con grande disponibilità e senza i quali

l’evento non sarebbe mai nato.

● Antonio Pusceddu, Elisa Cuccuru e l’ingegner Damiano Marrocco, che con un cuore enorme mi hanno guidato nelle richieste tecniche.

● Federico Peraldo, Gabriele Sidoti, Tiziano Daniele e Gregorio Lava per aver

contribuito alla creazione della scenografia e la direzione artistica dello show.

● Federico Rebuffa e Alessio La Pietra per aver gestito un servizio bar impeccabile,

veloce e professionale.

● I rappresentanti d’istituto delle scuole superiori per aver sponsorizzato l’evento.

● Il custode Lino, Security Biella, CRI Biella e AIB Biella per aver permesso lo

svolgimento della manifestazione in piena sicurezza.

● Il mio staff che volontariamente si è reso disponibile per risolvere ogni tipologia di problema quando ce n’era bisogno.

● Gli artisti e le band che si sono esibiti sul palco accendendo quel mood da film

americano.

Infine, ma non per importanza, voglio ringraziare tutti gli studenti che ci hanno creduto, che hanno scelto di chiudere un anno scolastico insieme nel migliore dei modi. Ah e ovviamente un grande grazie va a tutte le famiglie, come la mia che mi è sempre stata vicina nei momenti di difficoltà, e quelle di tutti i ragazzi che hanno accompagnato figli, nipoti, fratelli e cugini svegliandosi nel cuore della notte per venire a recuperarli!

E per chi arriverà fino in fondo… Credete sempre nei vostri sogni che, con tanta determinazione, si possono fare grandi cose.

Anche nella nostra piccola amata Biella.”