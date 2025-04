Giovedì Santo a Biella, celebrazioni in Duomo

Santa Messa solenne in Duomo, a Biella per la tradizionale Lavanda dei Piedi. Presenti moltissimi fedeli.

Queste le parole del vescovo Roberto Farinella, pubblicate sulle proprie pagine social: “Carissimi. Gesù, sapendo che è giunta la 'sua ora', non fugge. Non si sottrae. Si inginocchia. Lava i piedi ai suoi discepoli. E in quel gesto ci mostra chi è Dio: non un padrone che comanda dall’alto, ma il Figlio di Dio venuto nel mondo che si abbassa, che si fa servo per amore. Mentre contempliamo il gesto del Maestro, lasciamoci toccare dal suo amore. Un amore che si china, che serve, che resta. Un amore che rimane nell’Eucaristia e ci invita a fare lo stesso con gli altri. Inizia la Passione, ma non come una vicenda tragica, bensì come atto supremo di dono. Restiamo vicini a Gesù. Accompagniamolo con la nostra preghiera, il nostro silenzio, il nostro cuore aperto. E impariamo anche noi, come Lui, a spezzarci per amore e a spezzare il Pane dell’amore condividendolo con i fratelli e le sorelle”.