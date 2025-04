Basket, ultima gara per Spazioforma: al tappeto Romentino

Ultima partita di campionato che ha visto Spazioforma vincente a Romentino. L'approccio alla partita dei biellesi non è stato dei migliori: subito in svantaggio e costretti a rincorrere ma alla fine del primo quarto sono riusciti a ristabilire le gerarchie portandosi sul 12 a 15.

Il secondo quarto continua all'insegna degli errori da entrambe le parti. Lo spettacolo non ne beneficia. All'intervallo si va sul punteggio di 25 a 28.Si rientra in campo ed il copione sembra non cambiare, con il nervosismo che la fa da padrone, ma Spazioforma continua a rimanere in controllo, gestendo il piccolo vantaggio creatosi (36-43).

Nell'ultimo quarto gli ospiti prendono il largo e dominano gli avversari chiudendo la partita con il punteggio finale di 49-68.Da sottolineare l'incredibile prestazione di Lapresa (14 punti) e di Bazzani (14 punti). Anche capitan Sasso torna sui suoi livelli, dopo le ultime prestazioni sottotono.

Si chiude così la fase di qualificazione, in attesa della definitiva classifica avulsa che decreterà chi delle 5 squadre arrivate a pari merito a 24 punti, potrà accedere ai playoff come terza e quarta forza del campionato.

Romentino – Spazioforma 49-68

Parnenzini 6, Sasso 14, Angelino 3, Bocca Ozino 3, Bolano 3, Corongiu 5, Lapresa 14, Schiapparelli 2, Habti 4, Bazzani 14, Bernardini, Marola.