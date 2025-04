Rombano i motori in Valsessera, 96 centauri in sfida a Crevacuore FOTO e VIDEO

Rombano i motori in Valsessera, 96 centauri in sfida a Crevacuore (servizio di Ermanno Orsi)

Rombano i motori in Valsessera. Nella giornata di oggi, 13 aprile, a Crevacuore, il trial è stato l'assoluto protagonista per la seconda prova del 9° Trofeo Campionato Regionale Piemonte/Valle d’Aosta/Liguria e per il 1° Trofeo Valsessera.

Una giornata all’insegna dello sport e dell’adrenalina per tutti gli appassionati delle due ruote. Presenti ben 96 centauri (alcuni giunti anche da Torino), divisi per categoria, pronti a sfidarsi sul tracciato di gara, che prevedeva 7 zone da affrontare per 3 giri, con 4 livelli di difficoltà pensati ai vari gradi di esperienza e preparazione. In allegato le classifiche finali e complete.