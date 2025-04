Torna la Camminata dell’Inclusione: sabato 12 aprile Oremo Run.

La quarta edizione di Oremo Run è pronta a coinvolgere ancora una volta tutta la comunità in una giornata di sport, inclusione e divertimento. Sabato 12 aprile Cascina Oremo, polo educativo e sportivo di riferimento, ospiterà la tradizionale camminata non competitiva, organizzata grazie alla collaborazione tra ASD ASAD Biella, Sportivamente Scs ONLUS, APD Pietro Micca e Biella Running.

Un evento aperto a tutti, dai più piccoli agli adulti, pensato per unire il piacere della corsa e della camminata con il valore della condivisione e dell’inclusione.

IL PROGRAMMA

- Ore 14:45 – Young Kids Run.

I protagonisti saranno i più piccoli! Una corsa tutta per loro, con percorsi dedicati ai bambini da 0 a 8 anni e successivamente fino ai 12 anni, all’interno di Cascina Oremo.

- Ore 15:00 – Partenza della camminata dell’inclusione “Oremo Run”.

Un percorso suggestivo tra Città Studi e Cascina Oremo, arricchito da stazioni animate da sportivi, musicisti e tante sorprese interattive.

- Ore 15:00 – Gara non competitiva (4 km, 5 giri del tracciato).

Per chi vuole mettersi alla prova, un percorso più strutturato per sfidare se stessi e vivere l’adrenalina della competizione in un’atmosfera amichevole.

UN EVENTO PER TUTTI

L’edizione del 2024 ha visto oltre 600 partecipanti di ogni età, creando un clima di entusiasmo e condivisione unico. Anche quest’anno, vogliamo superare ogni aspettativa, portando sempre più persone a scoprire il potere dello sport come strumento di aggregazione e benessere.