Biella Motor Team, impegno su tre fronti

La nuova stagione agonistica per la scuderia Biella Motor Team viaggia ormai a pieno regime. Neppure il tempo di festeggiare i risultati ottenuti al 5° Rally Il Grappolo Storico che è già il momento di guardare avanti.

A San Damiano d’Asti la scuderia biellese ha piazzato Luca Valle e Cristiana Bertoglio (Porsche 911 SC) al quattordicesimo posto assoluto ed al terzo nel 3° Raggruppamento mentre Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo (Porsche 911 SC) sono ventesimi e primi di classe. Subito dietro, la Porsche 911 Carrera di Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini che hanno saputo imporsi nel 2° Raggruppamento. Nonostante qualche problema hanno visto l’arrivo anche Claudio Bergo e Eraldo Botto sulla Toyota Celica ST165 del 4° Raggruppamento: sono trentaquattresimi assoluti e quinti di classe. Dietro a loro ci sono Primino Clerico ed Enrico Friaglia terzi di classe con la loro con la Peugeot 309 GTI 16V del 4° Raggruppamento. Posizione numero 37 e terzo posto di classe per la Peugeot 205 GTI del 4° Raggruppamento di Gionata Pirali ed Eleonora Correggia. Il prossimo weekend la scuderia sarà impegnata su tre fronti.

Ad Alba si corre il Rally Regione Piemonte, prova del Campionato Italiano, che ha al seguito la gara valida per la Coppa Rally di Zona 1. Nel rally del CIR, in lotta per la Suzuki Rally Cup c’è la navigatrice Roberta Steffani che corre al fianco di Marco Uzzi con il numero 93 su una Suzuki Swift di classe RSTB1.0. Nel rally della CRZ i primi a partire sono, con il numero 216, Stefano Serini e Nicola Argenta con una Mitsubishi Lancer Evo IX di classe N4 mentre il 223 è stato assegnato a David Pascal ed Ivan Spatari, Renault Clio di classe R3.

In lotta per la supremazia in classe Rally4 ci sono, con il numero 225, Massimo Lombardi ed Erika Bologna con la loro abituale Peugeot 208 GT Line, Alessandro Colombo e Matteo Grosso (Peugeot 106 S16) hanno il numero 274 e punteranno alla supremazia in classe N2. Il 282 è stato assegnato a Stefano e Gabriele Mazzola, iscritti pure loro in N2 con una 106 Rallye. A San Marino, nel Rally Bianco Azzurro, sarà invece in gara Luca Ferraris, affiancato da papà Paolo alle note, con una Renault Clio di Classe Rally5.

Per quanto riguarda i rally storici, in Sardegna si correrà il Costa Smeralda, valido per il Campionato italiano di categoria. Al via il navigatore Ermanno Battaglin assieme a Giuseppe Romano su una Lancia Beta Coupé del 2° Raggruppamento.