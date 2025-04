Biella, tenta di lanciarsi due volte dal muretto di via Cernaia: salvato dai passanti

Avrebbe tentato di lanciarsi dal muretto di viale Carducci ma il tempestivo intervento dei passanti ha evitato che si consumasse l'ennesima tragedia. È successo questa mattina, intorno alle 10, a pochi metri di distanza dall'ex ospedale di Biella.

Qui, una coppia di cittadini avrebbe notato un uomo di circa 50 anni, seduto a carponi, sul ciglio del muretto che si affaccia su via Cernaia. In pochi istanti, si sarebbero avvicinati e, per evitare che si gettasse nel vuoto, l'avrebbero trattenuto a forza. Fortunatamente, in quell'istante, è giunto casualmente un mezzo della Polizia di Stato che ha prestato i primi soccorsi fino all'arrivo dei sanitari del 118.

Il 50enne è stato poi trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Lo stesso avrebbe urlato ai presenti di aver perso tutto a causa dei debiti di gioco. Inoltre, stando alle prime informazioni raccolte, sembra che avesse tentato un gesto simile anche poco prima delle 13 di ieri, 8 aprile, sempre in viale Carducci. Anche in questo caso, è stato decisivo l'intervento dei cittadini che hanno subito allertato le forze dell'ordine.

Si rende necessario ricordare quale aiuto e dove, nel territorio biellese, possono ricevere le persone che, per svariati motivi, si trovano in una condizione di crisi suicidaria e pensano alla propria morte come soluzione per fuggire dalla loro sofferenza. Il team multi-professionale della struttura complessa di Psichiatria dell’ASL Biella è sempre attivo, presso i Centri di Salute Mentale di Biella e di Cossato, per fornire aiuto a chi attraversa una condizione di crisi suicidaria e a coloro che hanno perduto familiari o conoscenti per suicidio, così come per coloro che possono esserne stati testimoni.

Il contatto al servizio può essere effettuato direttamente anche senza impegnativa a questi recapiti: Centro di Salute Mentale Biella, strada Campagnè 7/A - 0158461477; Centro di Salute Mentale Cossato, via Milano 48 - 01515159506.