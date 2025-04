Quando lo sport... è un momento di incontro FOTO

Nella giornata di domenica 30 Marzo, la società della Ginnastica Sprint ha partecipato alla festa dello sport che si è tenuta a Cavaglià. Grande partecipazione da parte delle atlete, dalle più piccine e non. Una bella giornata vissuta in allegria e in compagnia all'insegna dello sport.

Mentre domenica 6 Aprile, la società si è allenata al palazzetto LaMarmora di Biella, in preparazione delle prossime gare.

